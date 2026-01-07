Kast en reunión con presidente Jerí en Perú: “Necesitamos enfrentar el crimen organizado en conjunto”

Pasadas las 12.30 horas en Perú (14.30 horas en Chile) de este miércoles, comenzó la reunión bilateral entre el presidente electo, José Antonio Kast, junto al mandatario de Perú, José Jerí.

En dicha instancia también participaron autoridades del país vecino, y parte de la comitiva de Kast, como los diputados -y también senadores electos- Renzo Trisotti y Enríque Lee.

Parte de la cita fue transmitida por la televisión peruana. En dicho fragmento, Jerí señaló: “Es un verdadero gusto poder darle una cordial bienvenida acá a nuestro país y tener la oportunidad de conversar ampliamente sobre temas que son sumamente importantes en nuestra relación bilateral”.

“Para nosotros, nuestra relación con ustedes, con Chile, es una política de Estado, como lo conversábamos además hace unos minutos, que se conduce en un marco de amistad y de cooperación porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos, y comerciales. Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países”, continuó.

“También tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión, y el turismo que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos. Así como la proyección conjunta entre ambos hacia el Asia Pacífico a través de los foros de la Alianza Pacífico, APEC, y otros. Y estoy convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto”, añadió.

“En ese marco resulta importante una vez que usted ingrese en funciones poder desarrollar el gabinete binacional que hemos conversado y otras acciones en conjunto que anunciaremos al término de la jornada del día de hoy” , finalizó el líder peruano.

Acto seguido, José Antonio Kast hizo su alocución: “Como usted bien señala, somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos, ese es nuestro afán, tener buenas relaciones con nuestros vecinos”.

“Como usted dice, hay temas que nos afectan a todos, como el crimen organizado que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto” , agregó el republicano.

Luego señaló: “Tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos ha sido migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas, en algunos países hay personas que por persecución política o por situación económica han debido dejar su país no voluntariamente y hay una nación de nuestro continente que tiene ocho millones de personas en esa condición y eso nos afecta a todos”.