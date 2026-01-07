SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast en reunión con presidente Jerí en Perú: “Necesitamos enfrentar el crimen organizado en conjunto”

    Esta jornada el presidente electo chileno se reunió con el mandatario de Perú. Un fragmento de la cita fue transmitida por TV peruana. Por su parte, Jerí adelantó una especie de "gabinete binacional" en conjunto al futuro gobierno de Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Prensa de José Antonio Kast

    Pasadas las 12.30 horas en Perú (14.30 horas en Chile) de este miércoles, comenzó la reunión bilateral entre el presidente electo, José Antonio Kast, junto al mandatario de Perú, José Jerí.

    En dicha instancia también participaron autoridades del país vecino, y parte de la comitiva de Kast, como los diputados -y también senadores electos- Renzo Trisotti y Enríque Lee.

    Parte de la cita fue transmitida por la televisión peruana. En dicho fragmento, Jerí señaló: “Es un verdadero gusto poder darle una cordial bienvenida acá a nuestro país y tener la oportunidad de conversar ampliamente sobre temas que son sumamente importantes en nuestra relación bilateral”.

    “Para nosotros, nuestra relación con ustedes, con Chile, es una política de Estado, como lo conversábamos además hace unos minutos, que se conduce en un marco de amistad y de cooperación porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos, y comerciales. Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países”, continuó.

    “También tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión, y el turismo que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos. Así como la proyección conjunta entre ambos hacia el Asia Pacífico a través de los foros de la Alianza Pacífico, APEC, y otros. Y estoy convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto”, añadió.

    “En ese marco resulta importante una vez que usted ingrese en funciones poder desarrollar el gabinete binacional que hemos conversado y otras acciones en conjunto que anunciaremos al término de la jornada del día de hoy”, finalizó el líder peruano.

    Acto seguido, José Antonio Kast hizo su alocución: “Como usted bien señala, somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos, ese es nuestro afán, tener buenas relaciones con nuestros vecinos”.

    “Como usted dice, hay temas que nos afectan a todos, como el crimen organizado que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto”, agregó el republicano.

    Luego señaló: “Tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos ha sido migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas, en algunos países hay personas que por persecución política o por situación económica han debido dejar su país no voluntariamente y hay una nación de nuestro continente que tiene ocho millones de personas en esa condición y eso nos afecta a todos”.

    Más sobre:José Antonio KastJosé JeríPerú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Pivotes lanza campaña para rechazar norma de “amarre” en proyecto de reajuste al sector público

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Millicom se sumaría a la lista de interesados por Telefónica Chile

    Lo más leído

    1.
    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    2.
    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    3.
    Julio Feres, el hombre de confianza de Kast para administrar La Moneda

    Julio Feres, el hombre de confianza de Kast para administrar La Moneda

    4.
    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    5.
    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Doctor en neurociencia Felipe Court ante el inminente cierre de centro que estudia el envejecimiento: “Es dispararse en el pie”

    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida
    Negocios

    Sindicato de Mantoverde dice que fracasaron conversaciones con la minera y siguen en huelga indefinida

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Pivotes lanza campaña para rechazar norma de “amarre” en proyecto de reajuste al sector público

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta
    Tendencias

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Se enciende la Copa Africana de Naciones: las estrellas mundiales que animarán los cuartos de final
    El Deportivo

    Se enciende la Copa Africana de Naciones: las estrellas mundiales que animarán los cuartos de final

    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón

    En vivo: Barcelona se enfrenta a Athletic por la Supercopa de España

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.
    Mundo

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro