La carrera por el décimo cupo en el TC: ¿Quiénes son los abogados que postulan al cargo que debe nombrar la Suprema?

Para nadie es desconocido la alta tensión que existe en el Tribunal Constitucional (TC). Por un lado, un ambiente interno cruzado por denuncias de supuestos actos de maltrato laboral por parte de su presidenta, María Luisa Brahm y, por el otro, la incertidumbre de qué es lo que va a suceder con “el guardián de la Carta Fundamental” de cara a lo que se resolverá respecto a su existencia en el proceso constituyente que se pone en marcha el próximo mes. En medio de este escenario la Corte Suprema hizo el llamado al concurso para nominar a uno de los tres cupos que son electos por el máximo tribunal y el proceso finaliza el próximo lunes 21 cuando se desarrolle el pleno en el que ocho candidatos jugarán sus cartas para integrar el organismo.

¿Quiénes son los candidatos? La lista la encabeza el primero que entregó sus antecedentes ante el Poder Judicial y quien, a su vez, es el que actualmente ocupa ese cargo que ocupó en marzo de 2020, el ministro Rodrigo Pica, quien llegó al TC para terminar el plazo que le correspondía a su antecesor Domingo Hernández que cumplió 75 años (edad límite) antes de los nueve años que dura el cargo. Por eso, dicen en las altas esferas del mundo judicial, el abogado de la Universidad Central, con magister en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, correría con ventaja, ya que fue electo la vez pasada por el propio máximo tribunal.

No pocos magistrados ven con buenos ojos el equilibrio que Pica ha dado al interior del organismo y destacan la forma “suiza” con que ha desempeñado su labor, sin mayores polémicas en escenarios de públicos enfrentamientos entre los integrantes del TC. De hecho, es quien hoy lleva adelante los sumarios en contra de Brahm, no tan sólo por las denuncias de acoso laboral -las que dio por acreditadas levantando cargos contra la autoridad por falta de respeto grave a los funcionarios- sino también por un supuesto allanamiento ilegal de las dependencias denunciado por la secretaria del organismo. Desde la esfera de los Derechos Humanos destacan sus votos en contra de quienes están acusados de violaciones a los derechos fundamentales, en materia penal dicen que es considerado un “garantista”, que aplica el derecho internacional y que fue un voto clave en la “Ley de la Jibia” para que no fuera declarada inconstitucional la iniciativa que resguardaba el trabajo de pescadores artesanos. Entre sus disidencias ha sido el único juez en proclamar el acceso de agua como un derecho humano.

A este perfil progresista, se contrapone la carta que sería apoyada por el oficialismo y el ala conservadora del TC. Se trata de la abogada Sandra Ponce de León, quien es cercana a la UDI y se desempeñó años atrás como jefa de gabinete de la ex presidenta del organismo Marisol Peña y que salió en medio de polémicas, ya que cuando arribó a ese cargo el abogado Carlos Carmona se resistió a dejar su puesto arguyendo que si había que sacarla, se le debía indemnizar. Sus cercanos aseguran que tiene el apoyo de funcionarios antiguos, ya que estuvo como relatora 15 años en esa institución. Ha trabajado en la Contraloría y en la Universidad Católica.

Los supremos están preocupado por cómo esta nominación puede impactar en los equilibrios del TC, sobre todo ahora que la alianza que alzó la candidatura a la presidencia de Brahm es transversal. “Es importante que el próximo juez que elijamos tenga un perfil bajo y pueda enfrentar la guerra desatada en ese tribunal”, dice un supremo que está atento a esta elección.

El listado

En la lista de abogados que se inscribieron y que el próximo 21 de junio, vía Zoom, tendrán 10 minutos para exponer sobre el porqué buscan aspirar al cargo de ministro del TC, está quien es considerado un eterno postulante. Se trata del ex defensor nacional Eduardo Sepúveda Crear. Es abogado penalista de la Universidad de Chile y ha intentado llegar al organismo en reiteradas ocasiones. A él se suma el ex candidato a la constituyente Marcelo Díaz Suazo, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama y presidente regional del Colegio de Abogado, ligado al PPD.

Quien también calificó con sus antecedentes fue el abogado Óscar Acuña quien se desempeñó como director de archivos y museos y también es egresado de la Universidad de Chile, fue rector de la Universidad SEK y le interesa, sobremanera, el tema urbanístico. A él lo sigue Carlos López Díaz, abogado especialista en Derecho civil, administrativo, penal y familiar, quien se dedica a estudiar la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Otra de las mujeres que está como candidata es la abogada Alejandra Pozo Cortés, ex seremi de justicia del gobierno de Michelle Bachelet en Antofagasta, hoy se desempeña en temas de género en la Universidad Católica del Norte. Fue también candidata a constituyente como independiente en un cupo del Partido Comunista.

Finalmente, el último en presentar sus papeles a la postulación es Iván Pavlov Peric, quien fue candidato a fiscal regional de Antofagasta, ha postulado dos veces a fiscal nacional, fue seremi de Educación en el primer gobierno de Bachelet.