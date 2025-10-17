“¿La culpa ahora es de las compañías?”: el cruce de Matthei y Jara por cobros excesivos en cuentas de luz

31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez

Los cobros excesivos en las cuentas de luz por un error de cálculo en las tarifas terminó con la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, y concentró el debate presidencial en las responsabilidades políticas y las futuras compensaciones a los consumidores.

El tópico también fue el protagonista del encuentro presidencial de este viernes organizado por Fundación Paz Ciudadana, donde Evelyn Matthei y Jeannette Jara se enfrascaron en un cruce por los emplazamientos de la candidata oficialista a las compañías eléctricas.

Pese a que Harold Mayne-Nicholls no participó del cara a cara, sí realizó una intervención al comienzo del foro. El independiente ocupó sus minutos para criticar a las distribuidoras de energía por no dar aviso del error al CNE.

“Yo he tenido la suerte de estar en organizaciones de eventos bastante grandes en el mundo. Entre otras cosas, he visto la parte financiera y nunca acepté las cuentas que me llegaron sin que al menos dos personas chequearan esa información. Por lo tanto, no puedo creer que las empresas no hayan sabido que estábamos pagando más de lo que tenemos que pagar por los nudos. Yo no sé lo que es un nudo, pero estábamos pagando más y se quedaron callados. ¿Se hubieran quedado callados si el error era que estuviéramos pagando menos? No, señores", planteó el candidato.

“Tenemos que dejar de ser este país de los vivos”, complementó Mayne-Nicholls. Postura que fue destacada por Jara.

La abanderada oficialista destacó el mensaje de su contendor y emplazó a las compañías a acelerar las compensaciones.

En ese sentido, señaló: “Ahora se asumió una responsabilidad política y se van a tener que hacer todos los sumarios y todas las investigaciones, pero las compañías eléctricas también tienen que dar cuenta de la devolución de lo que cobraron demás. Eso también afecta el sentido de la moralidad, del cumplimiento de las normas y de la igualdad ante la ley”.

Tras las palabras de Jara, Matthei replicó: “¿Ahora le quieren echar la culpa a las compañías eléctricas? ¿La culpa ahora es de las compañías? Perdón, la culpa es de alguien que hizo un pésimo cálculo. Obviamente que esa plata hay que devolverla, pero no cambiemos a los culpables".