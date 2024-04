La defensa de Carmona a Jadue: asegura que comunistas tienen una “excelencia valórica” y no ocupan cargos “para abusar de ellos”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Lautaro Carmona, timonel del PC.

El timonel del PC dijo que “aquí no hay comunistas que vayan a ser encausados por temas de robos, de apropiación de dinero", y recalcó que "esto no es Vitacura, esto no es Maipú”.