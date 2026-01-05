La primera víctima de la nueva oposición: izquierda cuestiona opción de Pérez Mackenna en Cancillería

En medio del revuelo que ha causado la captura de Nicolás Maduro, la izquierda chilena emprendió una arremetida en contra de Francisco Pérez Mackenna, quien es el nombre que encabezaría la Cancillería en el gobierno de José Antonio Kast.

Por ejemplo, el diputado Raúl Soto, del PPD, sostuvo que “quien asuma la próxima Cancillería tiene que ser una persona con experiencia diplomática, con bagaje y peso político (...)”.

En ese sentido, Soto, quien integra la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, afirmó: “No me parece que sea un buen criterio establecer que el próximo canciller tenga solamente conocimientos en materias económicas (...). Ni siquiera la más importante por los tiempos que estamos viviendo. Los nombres que han surgido como posibles cancilleres del próximo gobierno, hasta ahora, son preocupantes”.

FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

En la actualidad, Pérez Mackenna se desempeña como gerente general de Quiñenco.

En una línea similar, el diputado Nelson Venegas (PS), de la misma comisión, dijo que “el próximo canciller debe tener características diplomáticas. Suenan nombres que, más que tenerlas, obedecen a lógicas tecnocráticas empresariales, como el caso de Pérez Mackenna. Yo no entiendo por qué se tiene que poner en la Cancillería a alguien que tenga esas condiciones cuando lo que debe prevalecer en situaciones tan importantes es personas que conozcan la diplomacia”.

Por su parte, el senador y excanciller José Miguel Insulza (PS) sinceró que él preferiría a Alfredo Moreno en el cargo. Moreno ya ocupó ese puesto durante la primera administración de Piñera.

En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, sinceró que él espera que el nuevo canciller sea “alguien que entienda (la situación en Venezuela)”. Y puso como ejemplo al exministro Moreno.

“(Él) conoce a Delcy Rodríguez. Yo estuve con ellos en reuniones, en distintas reuniones. Hay que poner a la gente que conozca a la gente, no una persona que empiece a llegar con su propio programa y sus propias cosas. Hay que poner a alguien que entienda la región y que sea capaz de entenderse con todos los países de la región”, argumentó.