La propuesta de Ibáñez de nueva coalición que desató la molestia del oficialismo

Los grupos de WhatsApp de los partidos que agrupan al Frente Amplio -RD, CS y Comunes- estallaron en mensajes. Varios dirigentes, según afirman en el sector, comenzaron este martes a pedirle explicaciones al presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, luego de que hiciera una polémica propuesta.

El diputado, en entrevista con El Mercurio, en medio de las negociaciones del oficialismo para alcanzar un pacto electoral de cara a las elecciones del Consejo Constituyente, manifestó que “proponemos configurar una nueva coalición donde los socialistas asumen un liderazgo” y dijo que “Apruebo Dignidad ya cumplió un ciclo”.

Esto, además, en la antesala de la definición que tiene que tomar el Partido Socialista -si irse con Apruebo Dignidad o mantenerse con el Socialismo Democrático- en caso de que los partidos de gobierno opten por competir en dos listas, lo que se ha transformado en el escenario más probable tras la definición del PPD y el PR de ir en listas separadas.

Si bien en el Frente Amplio han empujado previamente la idea de sumar a los socialistas a la coalición, varios consideraron que las palabras de Ibáñez no fueron en el momento adecuado ni tampoco la forma en que las expresó. A varios no les gustó que señalara que Apruebo Dignidad ya cumplió un ciclo ni tampoco les pareció que se relevara tanto el liderazgo de los socialistas.

Además, algunos transmitían que no fueron consultados previamente y que sus declaraciones solo contribuyeron a crispar más los ánimos al interior del oficialismo, los que ya vienen tensionados por semanas tras una serie de declaraciones cruzadas. El timonel de CS, al menos al cierre de esta edición, había guardado silencio ante las consultas de los dirigentes de su sector.

En los partidos del Socialismo Democrático, por otro lado, en el PS, PPD y en PL se encendieron rápidamente las alarmas y lo primero que quisieron despejar es si Ibáñez estaba hablando a nombre propio o del Presidente Gabriel Boric, ya que la colectividad que el diputado lidera es la misma en la que milita el Mandatario.

De hecho, algunos personeros transmitían que iban a intentar contactar al Mandatario para aclarar la situación, mientras que en Palacio desconocían si lo planteado por el timonel había sido o no conversado con Boric.

En el PS, además, el tema desconcertó, porque tensionó aún más la interna de la colectividad, la cual se ha visto crispada en las últimas horas por las posturas distantes del timonel del partido, Paulina Vodanovic, y la del secretario general, Camilo Escalona.

El primer análisis que hicieron en el PPD y PL es que las palabras del líder de CS correspondían a una afrenta hacia ellos, ya que al convocar al PS a una nueva coalición significaría el quiebre del Socialismo Democrático y, por ende, un cambio en el eje de la política de alianzas en el oficialismo.

La presidente del PPD, Natalia Piergentili, indicó a La Segunda que Ibáñez debió plantear su idea “puertas adentro” del oficialismo y que le parece que no es la manera de notificarles que “se quiere prescindir de nosotros”.

El secretario general de la colectividad, José Toro, por su parte, agregó que el tema de las alianzas “es una discusión que viene después del 7 de mayo. Hoy día creo que lo más importante para todos los partidos de gobierno es enfocarnos en el nuevo proceso constitucional, en la elección de consejeros y consejeras (…) Creo que es completamente necesario que esa discusión se dé posterior al proceso de elección del Consejo Constitucional”.

El diputado y vicepresidente del PS, Leonardo Soto, por su parte, sostuvo que “sin duda Diego Ibáñez hace su planteamiento en un momento muy particular, a cinco o seis días de una inscripción de candidatura y también a través de un medio muy particular. Nosotros no esperaríamos nunca enterarnos de estas ideas que pueden ser interesantes a través de un medio de comunicación social. Pero bien, hay otras culturas políticas que yo, sin duda, destacaría que pareciera que están llegando al convencimiento en Apruebo Dignidad que se agotó esa alianza política”.

En medio del revuelo que generó el tema, la secretaria general de CS, Ximena Peralta, tuvo que explicar los dichos de Ibáñez. Aunque Peralta indicó que “el presidente del partido, Diego Ibáñez, habla a nombre de nuestro partido, a representación de nuestra tienda”, recalcó que no “es una declaración de políticas de alianzas, sino una reflexión que venimos haciendo todos los partidos del conjunto de la alianza de gobierno sobre la necesidad que tenemos de repensar las relaciones que tenemos”.

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, manifestó que “nosotros desde RD venimos planteando hace tiempo que deberíamos construir un bloque de izquierda con el PS, el Frente Amplio y el PC como tronco. Ahora mismo nos encontramos en un congreso estratégico discutiendo este tipo de política de alianzas”.

Sin embargo, el senador precisó que “esto no implica sacar a nadie del gobierno, sino fortalecer alianzas estratégicas para un horizonte de transformaciones para superar el neoliberalismo en Chile. Discrepo de que AD esté muerto, somos un pacto político y electoral que tiene disposición a crecer y fortalecerse con la incorporación del PS”.

La diputada del mismo partido Catalina Pérez fue un poco más dura. “Al ir en una lista única no estamos decidiendo la existencia de una nueva coalición en el gobierno”, sostuvo en entrevista con La Tercera.

Este medio contactó al diputado Ibáñez, sin embargo, no hubo respuesta.

Las tensiones desatadas en el oficialismo con miras al proceso constituyente hicieron que la líder del PS -al cierre de esta edición- convocara a todos los representates de partidos de gobierno a una reunión por zoom.