“La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

Timoneles y secretarios generales de los partidos oficialistas se pronunciaron sobre el futuro de la alianza creada para apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Unidad por Chile.

Uno de los escenarios más probables que avizoran los sondeos de opinión publicados antes de la veda electora es que la exministra del Trabajo no lograría imponerse a José Antonio Kast. Ante esta posibilidad, varios de los dirigentes progresistas fueron consultados por las posibilidades de sobrevivencia de la coalición integrada por el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, junto con proyectar que en los comicios de hoy “deberíamos tener un respaldo muy importante que permitiera resolver a favor nuestro la elección”, afirmó que “soy de los que creen que la unidad no es opcional, hay que trabajar por ella, hay que construir, contribuir. Hasta la fecha, digamos, hemos logrado un espacio unitario desconocido en la historia del país que va desde la DC al PC”.

Respecto del futuro de la alianza, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, acotó que “en los desafíos para que ello ocurra efectivamente todos vamos a poner los esfuerzos, pero trabajaremos en ello en los próximos meses". “Se vienen desafíos importantísimos. Primero, frente a la esperanza de tener un resultado por el cual la coalición de nueve fuerzas políticas hemos trabajado con el convencimiento de que la propuesta que le hemos hecho al país es la mejor propuesta. Pero es el pueblo el que decide”, complementó.

En ese sentido, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, declaró que “la unidad del progresismo es fundamental en cualquiera de los escenarios. Uno, para constituir una coalición de gobierno. O en un segundo escenario, hipotético, es si nos convertimos en oposición. El progresismo requiere unidad para defender los derechos sociales conquistados, requiere unidad para impedir que se generen retrocesos en nuestro país. Y solo la unidad del progresismo puede mantener un Estado social y democrático de derecho”.

Por otro lado, Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista no ahondó en este punto y evitó profundizar qué rol asumirá esta alianza si es que le toca ser oposición. “No nos vamos a poner en ese caso todavía. El PS va a continuar trabajando siempre, en cualquier escenario apoyando al gobierno o no, tenemos confianza que vamos a apoyar al gobierno, pero en cualquier escenario, el PS va a continuar trabajando por la más amplia unidad de los demócratas chilenos”, dijo. También planteó que tal vez esta “sea la elección más difícil de la transición” debido a “las fake news, porque este sistema de mentiras que hoy adquiere la introducción industrial vía la digitalización, al comienzo de la transición no existía. En consecuencia, los grupos autoritarios, herederos de Pinochet, no tenían la capacidad que tienen hoy de poder desinformar a la población".