VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    Una de las más cautas fue Alejandra Krauss, secretaria de la DC. “En los desafíos para que ello ocurra efectivamente todos vamos a poner los esfuerzos, pero trabajaremos en ello en los próximos meses", dijo sobre las posibilidades de prosperar de la coalición.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    25/10/2024 PRESIDENTES DE PARTIDOS OFICIALISTAS EN LA FOTO, PAULINA VODANOVIC, LAUTARO CARMONA, TOMAS HIRSCH, CONSTANZA MARTINEZ, LEONARDO CUBILLOS MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Timoneles y secretarios generales de los partidos oficialistas se pronunciaron sobre el futuro de la alianza creada para apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Unidad por Chile.

    Uno de los escenarios más probables que avizoran los sondeos de opinión publicados antes de la veda electora es que la exministra del Trabajo no lograría imponerse a José Antonio Kast. Ante esta posibilidad, varios de los dirigentes progresistas fueron consultados por las posibilidades de sobrevivencia de la coalición integrada por el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana.

    El presidente del PC, Lautaro Carmona, junto con proyectar que en los comicios de hoy “deberíamos tener un respaldo muy importante que permitiera resolver a favor nuestro la elección”, afirmó que “soy de los que creen que la unidad no es opcional, hay que trabajar por ella, hay que construir, contribuir. Hasta la fecha, digamos, hemos logrado un espacio unitario desconocido en la historia del país que va desde la DC al PC”.

    Respecto del futuro de la alianza, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, acotó que “en los desafíos para que ello ocurra efectivamente todos vamos a poner los esfuerzos, pero trabajaremos en ello en los próximos meses". “Se vienen desafíos importantísimos. Primero, frente a la esperanza de tener un resultado por el cual la coalición de nueve fuerzas políticas hemos trabajado con el convencimiento de que la propuesta que le hemos hecho al país es la mejor propuesta. Pero es el pueblo el que decide”, complementó.

    En ese sentido, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, declaró que “la unidad del progresismo es fundamental en cualquiera de los escenarios. Uno, para constituir una coalición de gobierno. O en un segundo escenario, hipotético, es si nos convertimos en oposición. El progresismo requiere unidad para defender los derechos sociales conquistados, requiere unidad para impedir que se generen retrocesos en nuestro país. Y solo la unidad del progresismo puede mantener un Estado social y democrático de derecho”.

    Por otro lado, Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista no ahondó en este punto y evitó profundizar qué rol asumirá esta alianza si es que le toca ser oposición. “No nos vamos a poner en ese caso todavía. El PS va a continuar trabajando siempre, en cualquier escenario apoyando al gobierno o no, tenemos confianza que vamos a apoyar al gobierno, pero en cualquier escenario, el PS va a continuar trabajando por la más amplia unidad de los demócratas chilenos”, dijo. También planteó que tal vez esta “sea la elección más difícil de la transición” debido a “las fake news, porque este sistema de mentiras que hoy adquiere la introducción industrial vía la digitalización, al comienzo de la transición no existía. En consecuencia, los grupos autoritarios, herederos de Pinochet, no tenían la capacidad que tienen hoy de poder desinformar a la población".

    Más sobre:OficialismoLautaro CarmonaPCCoaliciónUnidad por ChileDCPresidencialesJosé ToroAlejandra KraussCamilo Escalona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    Dirección del Trabajo fiscaliza cumplimiento del feriado para esta jornada electoral y aplica 20 multas a nivel nacional

    Presidente Boric acompaña a su pareja a votar en La Florida

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    2.
    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    3.
    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    4.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    5.
    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña
    Chile

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile
    El Deportivo

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia
    Mundo

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas