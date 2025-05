La vocera lo evita y Tohá lo desmiente: El guion oficialista para enfrentar la reaparición del caso Monsalve

A La Moneda también llegaron los tres capítulos del interrogatorio al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -hoy imputado por el delito de violación y abuso sexual- y que fueron publicados por La Tercera. La interacción con el Presidente Gabriel Boric fue lo que generó mayor repercusión en Palacio.

Fueron dos los pasajes de su declaración que generaron dudas debido a la contradicción que se genera con la versión que el propio Mandatario entregó tanto a la Fiscalía como a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que se abrió debido a esta indagatoria.

Uno tiene que ver con la vocería que hizo el día de su renuncia en el interior de la casa de gobierno y utilizar o no ese espacio para defenderse. Según Monsalve “el Presidente me dijo que alguien tiene que hablar, dije que podía hacerlo, me preguntó qué era lo que iba a decir, por lo que dije que iba a anunciar mi renuncia y los motivos de ella y decir que tenía la convicción de no haber incurrido en ningún delito. Me dijo ok, me despedí de ellos, y me fui”.

Sin embargo, en su declaración voluntaria con la Fiscalía, el jefe de Estado afirmó que durante la misma conversación “le indiqué que no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda sino solo notificar que yo había aceptado su renuncia al cargo de subsecretario. Previo a lo anterior, se instruyó sumario administrativo, pues era necesario que fuera anterior a su renuncia, para que lo abarque tal investigación”.

Otro punto que no se condice entre ambas versiones tiene que ver con las palabras del Mandatario en relación a darle credibilidad o no a la denuncia o al propio Monsalve.

De acuerdo al relato de la exautoridad, “Él (Boric) me dijo: ‘No tengo por qué dudar de lo que me dices’, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando”.

Pero el Presidente afirmó ante la Comisión Investigadora de la Cámara que “le comuniqué que había conocido de la existencia de esta denuncia y le exigí que se pusiera a disposición de las policías y el Ministerio Público. Desde ese momento, su cargo quedó en evaluación”.

El relato de Palacio

Ante esto, en La Moneda se definió una línea argumental para que las autoridades respondan cuando sean consultadas sobre este tema vayan en una misma dirección.

Según pudo conocer este medio, la idea es afirmar que como gobierno no se pronuncian sobre investigaciones en curso. Además, se debe reafirmar algo que ya se ha dicho en este caso y que se trata de “procesos complejos”, con “antecedentes graves”, para de esa manera derivar el tema a la Justicia y la resolución que tiene que tomar ese poder del Estado.

La idea se puso a prueba inmediatamente esta mañana durante la vocería que protagonizó la ministra Aisén Etcheverry, quien consultada sobre las contradicciones en los testimonios siguió el plan al pie de la letra.

“La posición del gobierno y la información que el gobierno tiene sobre esta materia, incluido al Presidente de la República, se ha transmitido a todas las instancias que lo han requerido en los espacios formales en torno al procedimiento, que también están establecidos y son institucionales. Y menciono esto porque parte de que las instituciones funcionen y funcionen bien es precisamente aportar con esos antecedentes, pero evitar referirnos a interpretaciones respecto de trascendidos o declaraciones”, respondió la vocera subrogante.

El fondo de su respuesta la reiteró cada vez que se le consultó sobre el caso.

Otra fuente en el gobierno, reconoce que cada vez que sale información relacionada a Monsalve genera incomodidad. Sin embargo, no activaron comité de crisis luego que se conocieran estos nuevos antecedentes.

Además, sostiene que es un tema que afectará a la Cuenta Pública de este domingo. Pero afirma que la declaración de la exautoridad es totalmente funcional a su propia estrategia de defensa judicial.

Agrega que ese interrogatorio pudo ser la instancia para que Monsalve hiciera referencias a hechos relacionados que ocurrieron durante el día de su renuncia o antes, pero decidió no hacerlo.

Las esquirlas a Tohá

Más allá de lo que ocurre en el gobierno, los nuevos antecedentes del caso Monsalve también impactan al comando de Carolina Tohá, quien fue uno de los rostros más visibles de la crisis una vez que se conoció la denuncia por acoso y abuso sexual presentada en contra del hoy exsubsecretario.

De hecho, fue la primera pregunta que le hicieron en el debate por la primarias que esta mañana realizó Radio ADN.

—Este fin de semana se conoció íntegramente la declaración ante Fiscalía de (...) Monsalve. Detalla (...) cómo usted no le instruyó que fuera al hotel, sino que le avisó que había diligencias ahí de la Fiscalía (...) ¿Supo usted de las sospechas que tenía Manuel Monsalve sobre carabineros en relación al manejo de las imágenes de seguridad? Que es lo que revela su declaración hoy, cuando dice que la PDI, al llegar al hotel, le dice que antes había llegado carabineros, una información que después Carabineros niega.

—No tengo ninguna información sobre eso. Y sí se instruyó a Manuel Monsalve y hay testigos de eso.

—O sea, ¿lo que él dice que usted no le dijo, ‘vaya al hotel’, no es cierto?

—No es cierto. Pero yo creo que es porque está equivocado, confundido. No busco establecer otras intenciones.

En el comando de la candidata consideran que ella ha respondido las dudas que existen en torno al caso desde un comienzo y destacan que fue testigo voluntaria en la investigación. Por lo mismo, acusan que las diferencias en los relatos que se “quieren instalar” ya fueron aclaradas. En ese sentido, hacen una buena evaluación de la respuesta que dio en el debate.

Sin embargo, al interior de los partidos del Socialismo Democrático reconocen que el caso Monsalve, y que se vincule a Tohá a él, abre un flanco que, ad portas del inicio de la campaña, es complejo.

De hecho, hace unos días la vocera del comando Camila Musante hizo un llamado a sus pares a evitar gestos al exsubsecretario para no perjudicar a la candidata. “Quienes acompañamos una candidatura presidencial siempre tenemos que hacer lo posible para evitar flancos para nuestra candidata”, planteó. Esto en referencia a que, como parte del equipo, están la exministra Ana Lya Uriarte y el senador Alfonso de Urresti -ambos socialistas-, quienes tuvieron gestos con él en el pasado, mientras estuvo en Capitán Yáber.

La semana pasada. Jeannette Jara, la candidata del PC, aprovechó el ruido que nuevamente se abrió en torno al caso y cuestionó el manejo que tuvo Tohá como ministra del Interior en la primera etapa de la crisis. “Yo creo que siempre es bueno que estas cosas sean muy rápido”, sostuvo, en referencia a las 36 horas en que Monsalve se mantuvo en el cargo pese a conocerse la denuncia.