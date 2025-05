Interrogatorio a Monsalve II: la cita puertas adentro en La Moneda con Boric

El lunes 14 de octubre de 2024, una mujer de 32 años denunció por el delito de violación a su jefe, el entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Este hecho desató una crisis sin precedentes en La Moneda y si bien la opinión pública conocería de esta investigación sólo unos días después, en la sede de gobierno algunos tuvieron antes conocimiento de la grave acusación que pesaba sobre el “jefe civil” de las policías, incluido el Presidente Gabriel Boric que lo citó el martes 15 a una reunión privada en su despacho.

La Tercera reproduce la versión completa que entregó Monsalve a la Fiscalía sobre cómo se vivió en el Ejecutivo las horas previas a que se conociera esta “bomba” que estalló en el centro del autodenominado “primer gobierno feminista”.

“El lunes 14 desarrollé mis actividades laborales de manera normal, no recuerdo cuales, pero debo haber tenido reuniones en La Moneda y en la tarde debo haber tenido actividades en el Congreso en alguna comisión. El martes 15 durante la mañana estoy en La Moneda y se me informa que la ministra (Carolina Tohá) me solicita ir a la comisión de gobierno interior en Valparaíso por el proyecto de migraciones y luego debía ir a la Comisión de Defensa, mi presencia ahí se suspende por lo que termino antes la jornada en Valparaíso. Llamé a Gabriel de la Fuente y le solicité que citara a (la abogada) Luppy Aguirre a las 18.30 horas para informarle de lo que estaba ocurriendo sobre estos hechos y la conversación e información que me había entregado la jefa de inteligencia de la PDI”.

Ya a esa altura, Monsalve había solicitado a Cristina Vilches, entonces jefa de Inteligencia de la PDI, que su equipo revisara las cámaras del hotel en el que vivía y donde había ocurrido la agresión sexual que denunció su subalterna.

“En el trayecto de vuelta a Santiago me percaté que el Presidente me había enviado mensajes vía Signal pidiendo que me comunicara con él, en un momento me entró una llamada de él y le digo que estaba en Valparaíso, pero que estaba regresando a Santiago. Me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19.00 horas, no me dijo para qué” .

“Una vez de vuelta en Santiago, ingresé a mi oficina, esperé a Luppy Aguirre quien llegó con Gabriel de la Fuente, tenemos la reunión los tres, le digo que le voy a informar algo grave o delicado y le conté lo ocurrido el 22 de septiembre, le conté de las reuniones que sostuve con la jefa de inteligencia de la PDI y después (Aguirre) me dice, ‘mira, además de decisiones como jefa jurídica del Ministerio del Interior además debes tener un abogado privado’. Le dije que bueno y coordino con Lino Dissi, Luppy es quien me da el nombre de Dino”.

En este momento del interrogatorio, Monsalve nunca apunta a que sabía o presentía que su subalterna podía haberla denunciado. Esto, los fiscales lo advierten y de inmediato le pregunta el porqué su jefa jurídica le sugiere una defensa judicial privada.

Pregunta: ¿Por qué un abogado privado?

Por recomendación de Luppy, ella me dijo “seguramente por lo que me cuentas contrata un abogado privado”.

P: ¿No le pareció raro que le recomendara un abogado privado?

Tengo mucha confianza profesional en Luppy por eso le hice caso.

P: ¿Ya se había preocupado de que (la denunciante) hubiese entendido que lo que ocurrió hubiese sucedido contra su voluntad?

La frase que ella utilizó no tiene que ver con no consentir, lo que (nombre de la denunciante) me dijo, era que “pero lo que yo hice, no lo hice consciente”. Esto porque ella no se acordaba de nada. Nunca consideré la posibilidad de que ella pudiera sentirse víctima de un abuso, al menos hasta este momento en que hablé con Luppy. Esto por los mensajes, conversaciones que yo había tenido con (nombre de la denunciante), el primer contacto que tuve con (nombre de la denunciante) el día 23, fue por WhatsApp diciéndome “ok super”, no de otra índole. Yo no tenía preocupación o elemento de juicio distinto que me hiciera pensar que ella se consideraba víctima de algún abuso. Todos los mensajes desde el 23 de septiembre hasta el 8 de octubre, así como las conversaciones presenciales que tuvimos mostraban una relación normal salvo la preocupación mutua de no recordar los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de septiembre.

La comunicación con (nombre de la denunciante) se daba por dos vías, mensajería, en la cual no tuve ninguna señal de algo raro y dos reuniones presenciales con ella, en las cuales ella me mostró una preocupación similar a la mía.

P: ¿Usted la observó afectada de alguna manera?

No, no. Ella no lloró en ninguna de las dos reuniones que tuvimos, no lloró al comienzo de las reuniones o durante las mismas.

El Presidente le notificó la denuncia

P: ¿Algún funcionario de la Subsecretaría le manifestó alguna preocupación por ella?

No, tampoco.

Posterior a esto tenía pendiente concurrir a la reunión con el Presidente, llamé a Carlos Durán el jefe de gabinete, le pregunté si podía cruzar a su oficina, ingresé a su despacho, no recuerdo bien la hora en que esto ocurrió, quizás las 20 o 20.30 horas, pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda y si yo continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije “Presidente antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado”, él me dice “la denuncia” le dije que no tenía noticia de eso. Ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió.

Le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria...

P: ¿El Presidente sabía que era una denuncia de una funcionaria?

El Presidente me dio un par de datos, él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual, creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto, él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria.

P: ¿Le aclaró denuncia ante quién?

No, él solo me relató que había sido informado por la ministra del Interior que había una denuncia de una persona que trabajaba en la Subsecretaría y que estaba siendo investigada por la PDI. Le conté los hechos del 22 y 23, le conté que salí con ella, a donde fuimos, lo que ingerimos, la pérdida de memoria, el haber despertado con ella al lado, que tenía un vacío de 8 o 10 horas, que ella también tenía esta pérdida de memoria, el hecho de que nunca antes nos había ocurrido algo de esta naturaleza, que nos parecía muy extraño, le comenté que había hablado con la PDI y había visto imágenes del hotel y que estaba impresionado de estas imágenes porque no tenía memoria de haber hecho esas acciones y que tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría.

Él me dijo: “No tengo por qué dudar de lo que me dices”, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando.

Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: “Tienes que ir a ver a tu familia”.

Al otro día tenía dos actividades laborales que parecían impostergables, y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto me pide que hable con la ministra del Interior, lo asumí como una instrucción de él y creo que después de esto terminó la reunión.

P: ¿El Presidente le preguntó algo respecto de la relación de usted con (nombre de la denunciante)?

Él me preguntó si teníamos una relación previa, le respondí: “Presidente, salí dos veces con ella a comer, el 1 de septiembre y el 22 de septiembre. No le contesté ni sí, ni no, frente a la pregunta de relación.

P: ¿Le preguntó si habían tenido relaciones sexuales?

No, no me lo preguntó.

P: Cuándo usted le entregó la información al Presidente, ¿Le dejó implícito esto?

No, no tengo memoria de eso.

P: ¿Le habló sobre la duda que tenía ante la posible actuación de Carabineros?

No.

P: ¿Por qué?

El Presidente no preguntó detalles y fue una conversación breve.

P: ¿Por qué no le informó lo de Carabineros?

No entré en ese detalle, ni tampoco entré en detalle de otras cosas que me dijo la jefa de inteligencia de la PDI, solo le dije lo de las cámaras y mi sorpresa ante mi actuar y no recordar nada.

P: ¿Usted se acordó de ese tema?

No. No se me ocurrió en este momento. Cuando entré donde el Presidente pensé que la reunión era por otro motivo y en ese momento no se ocurrió contarle. Salí de la oficina del Presidente, fui a mi oficina, tomé mi teléfono y por llamada vía WhatsApp contacté a la ministra del Interior, le dije que tenía que juntarme con ella, me informó que estaba en su casa por lo que le digo okey y voy a ordenar las cosas acá en la oficina y paso a conversar a su domicilio, esto fue muy breve. Aún estaba Luppy y Gabriel de la Fuente en mi oficina, les conté lo que había hablado con el Presidente y les conté que existía la denuncia, puede que acá tenga una confusión y que ahora, en este momento, me haya dicho lo de tener un abogado, puede que tenga un traslape de información.

En este momento me ingresa una llamada vía WhatsApp de la ministra del Interior, quien me dice: “ Manuel la Policía de Investigaciones se dirige a tu hotel , llegarán en 15 minutos ”. Me habré quedado callado un par de segundos y le dije “Ok, ministra, gracias” y le corté. Inmediatamente decidí ir al hotel.

P: ¿La ministra le pidió ir al hotel?

No. No me lo pidió.

P: ¿Le dijo que usted iba a ir al hotel?

No, tampoco. En presencia de Gabriel de la Fuente, en la oficina, dije que iba a ir al hotel.

P: ¿Tenía alguna noticia de la fecha de denuncia, tipo de la denuncia, fiscal a cargo?

No, no sabía esto, en la reunión con el Presidente creo que me dijo que era denuncia ante el Ministerio Público . El Presidente me reiteró en tres oportunidades ir a ver a mi familia, al final lo entendí como una instrucción. Le avisé a la escolta que me dirigiría al hotel, salí, tomé el auto con los escoltas y llegamos muy rápido porque es cerca, en ese momento veo que hay mucho movimiento en el callejón.

P: ¿Usted le dijo a Gabriel o a Luppy para que tenía que ir al hotel?

No, pero como la ministra me dijo que la PDI iba para allá, yo colgué y dije que iba a ir al Hotel.

P: ¿Le dijeron algo?

No, creo que no, solo le dije a Gabriel es probable que después te llamé. Salí de manera inmediata al hotel y me habré demorado quizás el tiempo de coordinación con la escolta. Afuera del hotel, en pasaje Rosa Rodríguez se veía mucho movimiento, a la escolta le parece raro, así que le pedí a Francisco el escolta, que bajara a preguntar que ocurría, me dijo que eran colegas de él, y le dije que preguntara que ocurría y quien estaba a cargo, me dijo que el prefecto Víctor Ruiz. Me bajé y le consulté directamente al prefecto y me dijo que era un procedimiento a cargo del fiscal Armendáriz, justo en ese momento veo que se bajan ustedes, me acerqué a saludarlos.

Me acerqué al fiscal Armendáriz, ahí me dice que hablemos en un lugar más privado, le dije vamos a la habitación 719 y en ese lugar le pregunté qué era lo que se investigaba, y ahí me dice que era una denuncia, que era una un hecho porque una funcionaria daba cuenta que yo había tenido relaciones con ella cuando estaba inconsciente. Me dice que tengo derechos, que puedo declarar o esperar hablar con mi abogado, a lo que le contesté es que puedo decir un par de cosas y el resto en presencia de un abogado, y le dije respecto de los hechos es efectivo que me reuní con ella el 1 de septiembre y el 22 de septiembre y que después de eso no recordaba lo ocurrido hasta despertar al otro día.

Me da cuenta de tener una orden de registro de la habitación, me pregunta si tengo elementos electrónicos, le dije mi celular, el fiscal Jacir me exhibió una foto donde yo aparecía con la ropa del 22 de septiembre, y me pidió esa ropa, le entregué el jockey, la chaqueta la fueron a buscar al auto, que estaba abajo, se llevaron tres chaquetas. Recuerdo que bajé, el fiscal estaba en la calle Rosa Rodríguez sentado, firmé unas actas antes en la habitación y el fiscal me dice que tengo que firmar otra acta más, no recuerdo si fue el prefecto que me hizo entrega de un papel para leer, el fiscal me prestó sus lentes para leer, y este papel decía que me había encontrado con la víctima el 22 de septiembre y me había desplazado al hotel, tarjé con la mano lo de desplazado y anoté que no recordaba las circunstancias de lo ocurrido y lo firmé.

Luego me preguntan si acepto que se me practiqué un hisopado bucal, acepté, llené un formulario, y en el baño del hotel una funcionaria de la PDI me toma el hisopado. Pregunté si me podía retirar y me dijeron que sí. Entre esto le pedí a los escoltas que ubicaran a Gabriel, bajé y estaba ahí y le pedí dos o tres cosas.

La primera que al día siguiente vaya a hablar con el Presidente y la ministra del Interior y les informe de las diligencias ocurridas en el hotel, lo segundo es que le digo que al día siguiente tenía actividades muy complejas de suspender, una reunión con gremios en el Ministerio del Interior que habían anunciado un paro, y otra reunión con instituciones públicas para coordinar el proceso electoral y lo tercero es que le digo que pediré permiso administrativo, para que se produzca una subrogancia formal del cargo y que quien asista tenga el cargo de subsecretario y evitar conflictos.

El viaje a ver a su familia

Tras esto, Monsalve entrega detalles de lo que él interpretó como una instrucción del Presidente Boric: informar a su familia de la denuncia que pesaba en su contra.

“Los escoltas ya estaban informados y me dirigí por tierra hacia Concepción. No tengo noción clara de la hora, era pasado media noche. No me cuestioné pasar donde la Ministra (Tohá) a hablar a su casa por lo que le pedí a Gabriel que pasara donde ella y el Presidente a primera hora, ya no tenía teléfono así que las conversaciones se iban a tornar más complejas.

A Concepción llegué aproximadamente entre las 6.30 o 7.00 am. La noche anterior le había pedido a Gabriel su celular y le avisé a mi señora que iba hacia Concepción y que llegaría a la casa tipo 6.30 am (...). Ingreso a la casa y le dije que tenía que hablar con ella, ocupé un buen tiempo, era algo difícil que tenía que hablarle, estuvimos hasta las 10 am".

Luego de eso, dice que tomó contacto con él, a un nuevo celular prepago que había adquirido, la capitán de Carabineros Silvana Flores quien le dice por Whatsapp: “subsecretario el avión está disponible y todo lo que usted necesite”.

P: ¿Para qué estaba disponible?

Carabineros estaba preocupado de mi regreso y todos entendían que yo tenía encargado ir a la comisión de presupuesto.

P: ¿Ella lo contacta motu proprio?

Si, así.

P: ¿Por qué le ofrece un avión de la nada?

Era algo habitual cuando existía la obligación de traslado para la Ministra del Interior y el Subsecretario.

“(...) A las 11.00 (del día siguiente) estaba citado al Congreso, llegué un poco antes, pregunté por la Ministra y me dijeron que estaba en una oficina, me dirigí al lugar, entré la saludé y la ministra me pide que le relate lo que ocurrió. Le conté lo que pasó el 22 al 23, le conté lo del 1 de septiembre, no recuerdo que si le relaté lo de inteligencia de la PDI y las cámaras pero creo que sí”.

P: ¿Le mencionó lo de inteligencia de Carabineros?

No, no se lo mencioné. Me preguntó si me acordaba lo que ocurrió en la noche, le dije que no, y ella me informa que la noticia iba a salir en La Segunda y que le avisara a mi equipo de prensa.

P: ¿La ministra le preguntó si habían tenido relaciones sexuales?

No me acuerdo de esa pregunta, leí la declaración de ella, pero de haberla hecho le habría respondido que no me acordaba de lo ocurrido.

P: La pregunta es ¿si usted se acuerda de que la ministra le preguntó respecto de esto?

No me acuerdo si ella me preguntó. Y de haberme preguntado le habría respondido no me acuerdo. Hablé con la gente de prensa, Ana María y Diego Bustamante, pedimos una sala privada, les conté lo que iba a ocurrir en La Segunda.

P: ¿Ellos sabían de esto?

Del hecho, no lo sé, me dio la impresión que Ana María algo sabía sobre la publicación. Les pedí que se comunicaran con el equipo de prensa de la ministra. Ingresé de nuevo donde la ministra, a la oficina llegó el subsecretario de Prevención del Delito y también la subsecretaria de Desarrollo Regional, una asesora, y en ese momento les conté a ellos lo que iba a salir en La Segunda, inmediatamente nos dicen que está partiendo la comisión de presupuesto y nos dirigimos a la comisión. La ministra empezó a exponer, y en eso me llega la imagen de la portada de La Segunda y se la mostré a la ministra. Se puede ver en las imágenes de ese día que cuando le muestro el mensaje en el celular ella titubea un poco . Luego me toca exponer, gran parte del presupuesto del Ministerio se va en la Subsecretaría, contesté las preguntas de los parlamentarios y luego la ministra me dice que tengo una reunión en La Moneda con el Presidente a la que tengo que asistir. Luego con la ministra nos retiramos porque fuimos liberados de la comisión, fui a la Moneda pasé a ver al Presidente a su despacho, en ese lugar estaba él con la ministra.

El Presidente habla, me dice que la situación no permite que me mantenga en el cargo, en ese momento le dije que yo había hablado con Lino Disi y que me había transmitido la importancia de la presunción de inocencia, él me reitera que la situación hace insostenible mi permanencia en el cargo, por lo que le digo, muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llegar.

Previamente el Presidente me dijo que alguien tiene que hablar, dije que podía hacerlo, me preguntó qué era lo que iba a decir, por lo que dije que iba a anunciar mi renuncia y los motivos de ella y decir que tenía la convicción de no haber incurrido en ningún delito. Me dijo ok, me despedí de ellos, y me fui.

Me dirigí a mi oficina por pasillos internos. Le informé a Gabriel, a mi jefa de comunicaciones, y se produce una discusión de qué iba a decir y cómo decirlo. Les dije que no esperaba que se redactara nada, que no tenía tiempo y que esto lo tenía que hacer ahora.

Salí de la oficina y la jefa de prensa iba tratando de alcanzarme, los medios de comunicaciones estaban en un punto de prensa, informé que había presentado la renuncia al Presidente, que había una denuncia, que era incompatible con mi cargo y que reitero que tenía la convicción de no haber cometido un hecho constitutivo de delito y me retiré. Llegué a la oficina, le pedí a Gabriel que reuniera al personal, le informé de la renuncia y los motivos de la misma, y esto mismo se repitió después con los escoltas. A todos les di las gracias por su trabajo.