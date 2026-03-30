“Lamento la derrota de la derecha solidaria”: el mensaje de Desbordes tras elecciones de RN
El alcalde de Santiago -quien renunció al partido la semana pasada- envió un texto al grupo de WhatsApp que compartía con militantes de la colectividad.
Este sábado, a las 22.12, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, envió un sentido mensaje a la militancia de Renovación Nacional (RN), partido en el cual militó por más de 20 años y al que renunció la semana pasada.
En el grupo de WhatsApp denominado “Derecha social”, el jefe comunal escribió “yo les deseo todo el éxito del mundo a los que ganaron. Lamento la derrota de los de una derecha solidaria de verdad (ahora todos se visten con eso), y quedo a disposición siempre de todos (o casi todos) ustedes”.
El mensaje del alcalde hacía alusión a los resultados de las elecciones internas de RN, donde este fin de semana se ratificó la nueva presidencia y secretaría general de la colectividad que quedó en manos de Andrea Balladares y Katherine Martorell, respectivamente.
Eso sí, el jefe comunal se refería, según quienes participan del chat, a los resultados obtenidos para los otros cargos de los comicios internos del partido, entre ellos los comunales y distritales en la Región Metropolitana.
En esa línea, Desbordes agregó en el chat que “ya no soy militante de RN, y este chat tiene sentido fundamentalmente para quienes lo son, por lo que no seguiré siendo parte”.
Y remató: “Un gran abrazo a los que son de verdad de la derecha social”.
La renuncia de Desbordes a RN se dio luego de tener varias diferencias con la directiva que encabezó Rodrigo Galilea y Balladares, quien era la secretaria general del partido.
El jefe comunal venía evaluando la decisión hace tiempo y se concretó, entre otras razones, porque ya no estaba de acuerdo con la conducción de la colectividad.
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