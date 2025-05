Las cuentas que sacan los libertarios tras baja participación en primera elección interna

“Aquellos que no nos acompañaron en particular, esperamos tenerlos con nosotros en la próxima convocatoria. Reconocemos que hubo algún detalle técnico que pudo haber impedido que sea más flexible nuestro proceso de votación, pero eso no fue impedimento para que las personas votaran. En ese sentido, es absolutamente legítimo el proceso que hemos tenido”.

Con esas palabras, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió durante la tarde del domingo a las primeras elecciones internas de la colectividad, en las que se eligió a la nueva a directiva nacional y al consejo general.

Pese a que la mesa liderada por Kaiser fue ratificada -junto a Juan Antonio Urzúa como secretario general, Hans Marowski como vicepresidente, Karin Sapunar como prosecretario y Walter Luchsinger como tesorero-, en privado algunos reconocen que la participación alcanzada no cumplió con las expectativas.

Según información entregada por el partido, de un poco menos de 45 mil militantes votaron solamente un total de 6.502, un 14,8% del padrón.

Baja participación marca primera elección interna de los libertarios.

Así, lejos de dar la sorpresa, los libertarios siguieron con la tónica de otras colectividades y no lograron convocar a una gran parte de su militancia.

Lo anterior, pese a que fuentes de la tienda reconocen que había una apuesta por marcar una diferencia y alcanzar al menos entre el 20% y el 30% de participación. Cifra que -reiteran- la definieron a partir de las elecciones internas en otros partidos.

Al respecto, recuerdan que, por ejemplo, en los comicios que realizó Evópoli en enero de este año se alcanzó solamente un 10% de participación, mientras que en el mismo mes el Partido Comunista (PC) registró un 11%.

Sin embargo, otras colectividades como el Partido Republicano, la UDI y Renovación Nacional (RN), en sus últimas elecciones internas alcanzaron un 35%, un 20% y un 30%, respectivamente.

El tema, en todo caso, lo desdramatizan al interior de la colectividad, donde se muestran “satisfechos” y recalcan que son varios los factores que dificultaron una mayor participación.

Entre ellos, pese a que dicen que el balance general es positivo, plantean que hechos como que la votación haya sido totalmente presencial terminó afectando. Sobre todo, porque -explican- como partido decidieron autogestionarse y, en consecuencia, en el país solamente lograron establecer 86 centros para votar, por lo que en algunas zonas asistir a sufragar puede haber sido más complejo.

Otros apuntan al poco incentivo para ir a votar. Esto, considerando que solamente se presentó una lista para directiva nacional.

Por último, factores como el feriado del miércoles 21 de mayo, la celebración del Día del Patrimonio y el clima, aseguran, también incidieron en no haber logrado una mayor convocatoria.

Baja participación marca primera elección interna de los libertarios. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Al respecto, la diputada del partido Gloria Naveillán aseguró a La Tercera que “las elecciones internas se hicieron con total tranquilidad, sin ningún problema, a pesar del clima adverso en muchas regiones del país donde hubo lluvia, truenos, tornados. Pero así y todo tuvimos una alta participación. De hecho, porcentualmente es más alta que en muchos otros partidos que han tenido elecciones internas, la cual nos deja muy satisfechos”.

Y agregó que “esperar más participación en una elección interna, voluntaria del partido, donde el sistema establecido por Servel es bien complicado, porque en la práctica es prácticamente imposible tener un local de votación en cada comuna, de verdad me parece que fue un éxito haber logrado lo que logramos”.

El domingo, en tanto, el propio Kaiser se refirió al tema. “Tener presente para el futuro que vamos a tener que comunicar mucho más a nuestra militancia el hecho de que existen estos eventos. Porque a diferencia de otros partidos, nosotros no nos hemos gastado plata en radio o en avisos en diarios. Hemos sido muy dependientes de nuestras propias redes y eso a veces no basta”, planteó.

Por su parte, su esposa, Ivette Avaria -quien postuló al cargo de consejera general por la Región Metropolitana-, aseguró en sus redes sociales que “estoy muy contenta. Al terminar este proceso eleccionario dentro del Partido Nacional Libertario tuvimos un 15% de participación de nuestro padrón electoral. Considerando que nuestra votación fue cien por ciento presencial y con lista única, es decir, no había una competencia porque no se presentó otra lista (...). Otros partidos que tienen años de existencia, que tienen listas de competencia, tienen la misma participación o un poco más”.