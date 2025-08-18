SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

La candidata presidencial del oficialismo apostó por no asumir ningún protagonismo en las conversaciones con las que el oficialismo zanjó sus candidatos al Congreso. Esto salvo llamados públicos y mensajes internos que compartió en reuniones con tiendas y en grupos de WhatsApp.

David TralmaPor 
David Tralma
13 Agosto 2025 La candidata presidencial Jeannette Jara, anuncio su gira por el pais en el frontis de su comando. Foto: Andres Perez Andres Perez

Fue el pasado 11 de julio cuando a la directiva de Acción Humanista le quedó claro que, más allá de su preocupación, Jeannette Jara no iba a asumir un rol protagónico en los últimos días de la negociación parlamentaria.

Esa jornada la candidata presidencial del oficialismo recibió en Londres 76, la sede de su comando, a la dirección de ese partido, encabezada por el diputado Tomás Hirsch. Ellos le recalcaron la advertencia de una segunda nómina parlamentaria ante la postura pétrea de los partidos grandes de no ceder cupos, lo que finalmente se concretó al día siguiente.

Jara estuvo acompañada por su jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS) y su exgeneralísima en las primarias, Bárbara Figueroa (PC). Allí, la abanderada presidencial les transmitió que para ella siempre sería mejor una sola lista parlamentaria, a contrapelo de la tesis presentada por Acción Humanista, quienes afirmaron que con dos nóminas se puede ampliar la base de apoyo de su candidatura.

El tema, sin embargo, quedó allí, coinciden tres presentes, y la exministra del Trabajo comprendió la postura de Acción Humanista.

La ausencia de protagonismo de la candidata ha sido la tónica sostenida por Jara a lo largo de la negociación oficialista. Esto no es casualidad, sino que responde a una de las primeras definiciones de campaña de la exministra del Trabajo. El acuerdo alcanzado con la mesa de su partido, que encabeza Lautaro Carmona es que ella tomaría el control total de las definiciones del comando y la mesa del partido se haría cargo de la negociación parlamentaria. }

Aquello también fue conversado con el partido, donde se determinó que fuera Bárbara Figueroa quien quedara a cargo de las negociaciones.

En ese mismo sentido, se zanjó que Jara empujara públicamente la opción de una sola lista, como quedó demostrado cada vez que fue consultada sobre el tema, pero no inmiscuirse en gestiones que pudieran resultar contraproducentes para su candidatura presidencial.

“La unidad es el mejor camino. También sé que los partidos han hecho esfuerzos y que en este caso, como señalé anteriormente, hay nueve partidos. Por tanto, voy a esperar hasta el minuto en que el pacto se inscriba, concentrando mi esfuerzo no en lo que están discutiendo los partidos, sino que con la gente en la calle. Ese es mi camino”, dijo, por ejemplo, Jara, luego de conocer que Acción Humanista y la FRVS se bajaran de la mesa común con el resto del oficialismo.

De este diseño tomaron nota estas semanas los timoneles del oficialismo, quienes recuerdan que una de sus pocas intervenciones en el tema fue un mensaje que ella envió al grupo de WhatsApp que comparten los presidentes de partido del sector.

Se trató de un pantallazo del diario La Segunda, que, a la vez, citaba una cuña del empresario Nicolás Ibáñez, en entrevista con La Tercera. Allí, el propietario de Líder empujaba una sola lista parlamentaria de la oposición.

De lo contrario, planteaba Ibáñez en este medio, no habría “financiamiento para un circo como este”.

Que Jara haya compartido la cuña de Ibáñez fue leído por los timoneles del oficialismo como un llamado de atención para que, como sector, también se pusieran de acuerdo en una sola lista. Sin embargo, el mensaje quedó ahí y la abanderada no profundizó.

Más allá de Jara, sí hubo figuras de Londres 76 que estuvieron metidas de lleno en la negociación parlamentaria, quienes, según dicen en el comando, pudieran ir dando cuenta a la candidata del estado de las tratativas.

Una de ellas es la ya mencionada Bárbara Figueroa, quien se sentó en la mesa negociadora junto al experto electoral del Partido Comunista, Pablo Monje. Este último también está en el comando y juega el rol de administrador de las finanzas.

Junto a ellos, también estuvieron en las negociaciones los integrantes del comité estratégico, José Toro (PPD) y Jaime Mulet (FRVS).

Más sobre:Jeannette JaraParlamentariasOficialismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Boric interviene en negociación parlamentaria: se reúne por Zoom con presidentes de partido para destrabar distrito clave

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?