Las últimas horas de Gabriel Boric en La Moneda

Valparaiso, 11 de marzo 2026 El ex presidente Gabriel Boric se retira del Congreso Nacional luego de la ceremonia de cambio de mando presidencial Manuel Lema/ Aton Chile

A las 12.37 minutos de este miércoles 11 de marzo, Gabriel Boric Font (40) atravesó el umbral del salón de honor del Congreso Nacional convertido en expresidente de la República después de entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast.

El líder del Frente Amplio salió a las calles de Valparaíso con su hija Violeta en brazos y caminando junto a su pareja, Paula Carrasco. Más atrás lo acompañaba el resto de su familia y los ministros del gabinete.

Con la ceremonia republicana en el Congreso Nacional, el líder del Frente Amplio dio por cerrado el mandato que inició en 2022 junto a una nueva generación de líderes políticos ligados al ala progresista.

A contrapelo de sus expectativas, Boric no logró entregarle la banda presidencial a alguien de sus filas y -tras la contundente derrota de su sector en las urnas en las elecciones de diciembre- este martes debió pasarle la piocha de O’Higgins al líder del Partido Republicano y pasó a ser parte de la oposición.

En la calle, Boric se subió al Station Wagon negro de su pareja, se sacó la chaqueta del terno, se arremangó la camisa y se fue manejando.

A Pirque...

Desde Valparaíso, Boric se dirigió a una parcela en Pirque donde encabezó un encuentro de camaradería con sus ministros, subsecretarios y antiguos colaboradores.

Antes de llegar, se detuvo en una bencinera Shell, donde conversó previamente con Chilevisión.

“Siempre (hay) muchas cosas que hacer, muchos desafíos. La política tiene el sentido de que cuando uno logra un objetivo se pone otro inmediatamente. Vengo de los movimientos sociales y no me olvido de eso, así que hay que mantener siempre la humildad y estar dispuestos a aprender”, dijo.

El ahora exmandatario se reencontró con su equipo pasadas las 15 horas. Fue el último asado que compartió con ellos en una jornada cargada de discursos, gestos de agradecimientos y regalos. Todos los ministros se fueron con un libro y con una pintura del Mono González.

En la jornada estuvieron sus excolaboradores más significativos: la exministra del Interior, Carolina Tohá; el exministro de Hacienda, Mario Marcel, el ex Segpres Giorgio Jackson y la exministra y candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Reaparecieron también otros exministros que salieron en los primeros cambios de gabinete: Antonia Urrejola (Cancillería); Begoña Yarza (Salud); Marcela Ríos (Justicia) y Marcela Sandoval (Bienes Nacionales). Las últimas dos dejaron el Ejecutivo por las crisis provocadas por los errores en la otorgación de indultos y por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

No fueron las únicas figuras controvertidas que se vieron en la jornada de despedida: también estaban Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete del Presidente que también renunció en enero de 2023 por los errores de los indultos, y Miguel Crispi, quien renunció en marzo de 2024.

“Hay algunos bailando ahí... Estuvo muy bonito. El Presidente nos hizo regalos a todos. Unos libros”, dijo el exministro Carlos Montes (Vivienda) al retirarse.

“Una jornada de camaradería muy bonita”, comentó también a la salida el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el más ovacionado junto a la vocera Camila Vallejo en la despedida en La Moneda. Era el secretario mejor evaluado, pero su gestión se vio cruzada por la polémica surgida por el proyecto de cable chino que tiñó el traspaso de mando con Kast.

“Gracias por tanto, y perdón por lo poco”

El martes en la noche, antes de que se iniciara la vorágine del cambio de mando, el ahora expresidente firmó decretos para crear los parques nacionales Mar Juan Fernández y Nazca Desventuras II, y realizó la cadena nacional con la que se cerró su mandato.

En ella, recalcó que “me voy con la frente en alto y las manos limpias”; recalcó varios de sus logros, como la reforma de pensiones, el Copago Cero y la ley “Papito Corazón”, y abordó sus pendientes, como la ley de sala cuna y terminar con el CAE.

También aprovechó la grabación en vivo de la cadena nacional para hacer otro mea culpa donde asumió la responsabilidad de dos de las crisis que más golpearon a su administración: el manejo del caso de Manuel Monsalve, acusado por delitos sexuales siendo subsecretario del Interior, y el bochornoso intento de comprar la casa de Salvador Allende. Una iniciativa que reconoció como personal y que terminó en la destitución de la senadora Isabel Allende y en la renuncia de Maya Fernández (nieta del mandatario) por las inhabilidades de ambas de hacer contratos con el Estado para vender la propiedad.

La noche del martes, tras la cadena, Boric salió caminando por el patio de Los Cañones y sacó su celular para tomar imágenes de la fachada del palacio de gobierno iluminada.

A las 8 de la mañana, antes de partir a Valparaíso, Boric recibió los últimos honores de la guardia de Palacio y los aplausos de los funcionarios de gobierno.

También fue la oportunidad de los ministros de despedirse del Palacio de gobierno.

Allí también estuvieron su pareja, su padre, Luis Boric, y sus hermanos Simón y Tomás. Su madre, Soledad Font, no pudo viajar por ser familia de acogida.

Los mismo familiares que estuvieron en Palacio comentaron algunos de los planes futuros de Boric. Su padre, por ejemplo, confidenció que tendrá sus primeras vacaciones en Tierra del Fuego y que le pidió que " le prepare la carpa que usábamos cuando era más joven” .

En el marco de la foto oficial con su gabinete, Boric aprovechó de conversar con los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Carlos Montes (Vivienda) y Luis Cordero (Seguridad).

Boric también aprovechó de bromear con los medios y, en su última declaración a la prensa, valoró que lo incomodaran durante su gestión. “Gracias por tanto, y perdón por lo poco (...) éxito al futuro gobierno, y éxito para Chile. (...) La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia”, dijo en su última intervención ante los medios como Presidente.

Lo que sigue para Boric es resolver su futuro y su rol como figura clave de la oposición.

Ya ha oficializado que tendrá su propia fundación en los próximos meses. Ha bromeado con que será una OPEX, en referencia a la Oficina del Presidente Electo que tuvo Kast antes de asumir el mando.

Diversas figuras han ido colaborando en esa dirección, como su jefe de gabinete en la Presidencia, Carlos Durán. Otro orejero es el cofundador de NotCo, Pablo Zamora, con quien suele conversar sobre innovación y nuevas tecnologías, materias de interés del expresidente Boric de cara a su futuro.