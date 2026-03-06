SUSCRÍBETE
    Política

    Libertarios celebran su primer aniversario con llamados a la unidad, respaldo a Kast e inesperada intervención de Claudio Crespo

    La actividad del Partido Nacional Libertario (PNL) estuvo marcada, además, por un público eufórico y duros discursos contra la izquierda en medio de llamados a dar la “batalla cultural”.

    Por 
    Franco Cicchetti

    Un público eufórico y la entonación del himno nacional —incluyendo la tercera estrofa— marcaron esta jornada el inicio de las celebraciones por el primer aniversario del Partido Nacional Libertario (PNL).

    La jornada comenzó con la presentación oficial del himno del partido, compuesto por Willy Bascuñán, y un solemne discurso del vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, quien encendió una vela en memoria de los militantes fallecidos durante este primer año.

    En su intervención, Marowski hizo un balance de los primeros 12 meses, destacando la conformación de directivas en las 16 regiones, la elección de nueve diputados y la consolidación de la tienda como “la derecha nacional libertaria”.

    Además, proyectó el peso del partido hacia el futuro: “Chile ya está entrando en un ciclo político que culminará el año 2029 y el 2030 con elecciones. El PNL tiene la responsabilidad de consolidarse como una fuerza preparada para asumir mayores desafíos”.

    La sorpresiva irrupción de Claudio Crespo

    Tras unas breves palabras de Ivette Avaria, esposa de Johannes Kaiser —quien destacó cómo hace cuatro años las ideas de derecha eran impopulares y hoy se expresan con libertad—, el evento dio un giro inesperado. Fuera de todo cronograma, el exoficial de Carabineros Claudio Crespo, se hizo presente en el teatro, siendo ovacionado por los asistentes entre gritos en contra de Gustavo Gatica y un masivo apoyo a la institución policial.

    En la ocasión, Crespo no escatimó en críticas hacia el gobierno saliente de Gabriel Boric, calificando sus cuatro años como “nefastos” y marcados por la “corrupción con las fundaciones”.

    Acto seguido, y pese a reconocer que su voto y el de muchos de los presentes fue para Johannes Kaiser, hizo un llamado explícito a respaldar a la administración entrante: “Debemos apoyar a Kast para que sienta un apoyo real ciudadano y podamos salir del hoyo en que estamos”.

    Sin embargo, el tono de su alocución se endureció al entregar lo que calificó como “malas noticias en la justicia”. Crespo lamentó el reciente fallo condenatorio contra el capitán Pablo Carvajal -por apremios ilegítimos calificados en el marco del estallido social-, apuntando directamente contra la labor de la fiscal Ximena Chong e instando al futuro mandatario a tomar medidas drásticas.

    “Es lo que tenemos que, de alguna u otra forma, presionar para que el primer indultado apenas asuma el Presidente Kast sea Patricio Maturana (condenado por la agresión que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai), y después de Maturana que vengan todos los demás”, sentenció Crespo, desatando los aplausos.

    El exoficial, recientemente absuelto por la justicia, cerró su intervención criticando a los persecutores: “Yo me pregunto: un fiscal como Ximena Chong que analiza un procedimiento por una imagen, cómodamente sentada con aire acondicionado versus el carabinero que está en el lugar enfrentando las piedras y la molotov en segundos. Ese paradigma hay que cambiarlo, y estoy seguro que con el gobierno de Kast esto va a cambiar”.

    Llamados a la unidad y la “batalla cultural”

    La jornada retomó su curso con una fotografía oficial de la nueva bancada parlamentaria, integrada por figuras como Pier Karlezi y Álvaro Jofré. Luego se dio paso a un conversatorio sobre la “batalla cultural” y la defensa de las libertades individuales, moderado por el secretario general, Juan Antonio Urzúa, junto a la senadora electa Vanessa Kaiser.

    Posteriormente, el excandidato presidencial y timonel del partido, Johannes Kaiser, aprovechó la instancia para homenajear a sus candidatos electos y derrotados, haciendo un llamado a la cohesión interna frente al ciclo político que se abre.

    “Los equipos tienen delantero, mediocampista, defensa, arquero y uno que otro goleador. Pero ningún equipo gana en la cancha si no juegan todos. Y eso significa que todos estén tirando para el mismo lado, en lo posible, no metiendo autogoles”, advirtió Kaiser. “Acá está la columna vertebral legislativa de cuatro años más”, agregó, remarcando que el PNL será implacable con sus adversarios políticos: “Somos un partido especialmente duro con la izquierda. Los queremos ver a todos llenos de plata, pero que se la ganen honestamente”.

    Hacia la segunda mitad del evento, el protagonismo recayó en los invitados internacionales. El escritor y politólogo argentino Nicolás Márquez profundizó en los lineamientos teóricos de la denominada “batalla cultural”, analizando el comportamiento hegemónico de la izquierda a nivel continental, la necesidad de disputar el relato en espacios académicos y mediáticos, y los desafíos estructurales que enfrenta la derecha libertaria para no ceder terreno ideológico en el nuevo mapa político de la región.

    La jornada conmemorativa también contempló en su recta final la intervención de su compatriota Agustín Laje —director ejecutivo de la Fundación FARO—, sellando así el respaldo ideológico transandino al primer aniversario de la colectividad.

