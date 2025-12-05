Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, reforzó el rol que ha tomado el Ejecutivo cuando su legado o políticas de gobierno son aludidas en el debate electoral.

En una entrevista concedida a Canal 13, la secretaria de Estado fue consultada por la última diferencia de opinión entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial de la oposición José Antonio Kast respecto del estado del país. El miércoles, durante el encuentro anual de la Sofofa, el Mandatario defendió que “Chile no se cae a pedazos” y al día siguiente Kast refutó esta idea afirmando que “el Presidente, lamentablemente, está desconectado de la realidad del país".

Respecto de este asunto, la ministra afirmó que “nosotros como gobierno hemos estado enfocados en lo que son las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, por eso hemos tenido una agenda que se ha enfocado en las tres seguridades, seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social. Sin duda los temas de seguridad ciudadana siguen siendo la principal prioridad del país y hemos tenido avances importantes. Si es suficiente, no, hay que seguir avanzando”.

Respecto de su parecer sobre los desmarques del gobierno que ha hecho la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y de que Kast haya planteado que los resultados de esta segunda vuelta pueden ser interpretados como un “plebiscito” sostuvo: ”Serán los ciudadanos y ciudadanas los que el 14 de diciembre decían quién va a dirigir los designios del país a partir del 11 de marzo próximo y en la práctica, como decimos, todos los candidatos y candidatas tienen la posibilidad de hacer críticas constructivas al Ejecutivo. Lo que no es permisible, digamos, lo que nosotros siempre hemos reiterado que no vamos a aceptar es cuando se establecen fake news respecto a ciertas cuestiones y nosotros como gobierno, sin duda, saldremos a acarar cuestiones que son de principio o que no son verdad respecto a la actuación del gobierno".

“O sea, se han dicho algunas cuestiones muy relevantes, no recuerdo en este minuto cuál, pero hay cuestiones, digamos, que se alejan de la realidad. Por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros tenemos más de 70 leyes, hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante, hemos aumentado el presupuesto en seguridad en 16%. Uno puede no estar de acuerdo que sea suficiente y nosotros también lo compartimos como Ejecutivo, pero decir que no se ha hecho nada en materia de seguridad no es una verdad", añadió.

Al ser requerida nuevamente sobre los desmarques de Jara, reiteró: “Los candidatos y candidatas tienen toda la libertad para hacer críticas constructivas y poder hacer, porque ellos están planteando una propuesta de futuro. Insisto que lo que no se puede hacer es desconocer la realidad o falsearla. Y de esa perspectiva, nosotros vamos a aceptar las críticas constructivas, vengan de donde vengan, pero vamos a salir con firmeza a rebatir cuando no se dice alguna verdad respecto a lo que ha sido la actuación del gobierno o la realidad del país”.