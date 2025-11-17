Longton, Cariola, Squella e Ibáñez son los senadores electos por Valparaíso

Andrés Longton (RN), Karol Cariola (PC), Arturo Squella (Rep.) y Diego Ibáñez (FA) son -hasta el momento- los senadores electos por la 6ª Circunscripción correspondiente a la Región de Valparaíso, zona que protagoniza una de las competencias parlamentarias más intensas del país, y que es clave para el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.

Esto, luego de los resultados oficiales emitidos la noche de este domingo por el Servicio Electoral (Servel), que con más del 70% de mesas escrutadas, posiciona -preliminarmente- a Longton como la primera mayoría con un 14,44%, seguido estrechamente por Cariola con 14,28%.

Más atrás, aparece Squella con 9,86% e Ibáñez con 9,66%.

Aún resta por definir a la quinta representante a la Cámara Alta, marcando una reñida contienda entre las diputadas Camila Flores (RN) con 7,63% y Carolina Marzán (PPD) con 7,45%, además de Marcela del Sol (PDG) con 5,56%

Fueron 26 los candidatos que buscaron quedarse con uno de los cinco escaños en disputa, entre ellos varias figuras de peso político nacional.

Entre los rostros que quedarían afuera de un escaño, figura el senador socialista José Miguel Insulza y la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Actualmente, la circunscripción está representada por Francisco Chahuán (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), Kenneth Pugh (Ind-RN), Juan Ignacio Latorre (FA) y Tomás de Rementería (PS) -quien asumió tras la destitución de Isabel Allende-, el cual no alcanzó la reelección para el nuevo periodo.