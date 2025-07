Los flancos en la campaña de Matthei que inquietan a Chile Vamos

Tres veces evitó referirse al tema.

Desde una actividad con vecinos de la comuna de Santiago, la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, no respondió si, al igual que su jefe de campaña, Diego Paulsen, consideraba a José Antonio Kast su adversario electoral.

“Yo quisiera señalar que todas las personas con las que estoy acá me han señalado una y otra vez que están realmente preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, por el tema del narcotráfico y, por lo tanto, yo lo que quisiera hoy día es referirme básicamente a esto ”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

La consulta fue a raíz de los dichos en La Tercera del exparlamentario. “Nosotros tenemos adversarios políticos y adversarios electorales. Y nuestro adversario político es un mal gobierno, un gobierno que les ha hecho daño a los chilenos, pero que sabemos que va a pasar con su candidata a segunda vuelta. Y nuestro adversario electoral es José Antonio Kast “, aseveró Paulsen.

Esa definición estuvo lejos de pasar desapercibida para la UDI. La vicepresidenta gremialista, María José Hoffmann, lo calificó derechamente como “un error” en Mesa Central de Canal 13.

Dentro de la colectividad, más dura fue la exconvencional constituyente Constanza Hube.

“¡No pues! Nada más lejos de lo que la derecha debe ser y hacer. La cuña del jefe de campaña de Evelyn Matthei no me representa. Refleja los errores estratégicos y de posicionamiento que explican por qué el comando no logra conectar con el momento político. El adversario al frente" , escribió en X.

Aunque el timonel UDI, Guillermo Ramírez, bajó el tono esta mañana y aseguró que la declaración completa de Paulsen se entendía, la molestia en la interna de la colectividad quedó de manifiesto.

Al contrario de la directriz del comando, donde apuestan a diferenciarse del candidato del Partido Republicano, en la UDI resienten esa estrategia y algunos parlamentarios lo plantean así: si atacar a Jeannette Jara por su militancia PC ya no rinde frutos, tampoco dará resultados rivalizar con Kast.

“Siempre el adversario, el enemigo, es la delincuencia y que el país no cree empleo (...) No eligió las mejores palabras, evidentemente. Él está en una trinchera que es de la campaña, por supuesto que tiene que ganarle (a Kast) en la primera vuelta, pero el verdadero enemigo son los dolores de Chile”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI).

JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

No es la primera vez que el comando y Chile Vamos entran en disputa por el diseño de campaña. En otras ocasiones, incluso, fueron algunos personeros del bloque que pidieron elevar el tono contra Kast, mientras que el equipo de Matthei optó por esperar.

Esta vez, sin embargo, dado que el republicano ha ido subiendo en las encuestas, en el gremialismo creen que no es una buena idea cuestionar al exdiputado.

En la evaluación más íntima dentro del comando comparten la idea planteada por Paulsen, apuntando a un “nicho electoral ” que se disputa tanto con Kast, Johannes Kaiser (PNL) y todos aquellos candidatos que apunten al votante de derecha en la primera vuelta.

Aunque, de todas formas, reconocen que las palabras del generalísimo pudieron ser más claras.

A las 13.30 horas de este lunes, la comisión política de la UDI recibió a Paulsen en la sede de Suecia 286. La reunión, afirman, se desarrolló en un “buen tono” y se le hicieron ver los reparos de sus dirigentes. El jefe de campaña defendió su punto y reiteró que se refería a lo que se juega en noviembre: quién de la derecha pasa a segunda vuelta a enfrentar a Jara.

Asimismo, desde la tienda se pidió más “audacia” en las propuestas que presente Matthei y en su despliegue territorial.

Andres Perez

Desde el comité político de la abanderada, la diputada Ximena Ossandón (RN) salió en respaldo de Paulsen.

“Paulsen dice claramente que el adversario político es un mal gobierno con su continuidad, y eso está clarísimo. Pero el adversario electoral es José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque yo me imagino que una persona con mediana inteligencia se da cuenta que lo que él está diciendo es que es prácticamente imposible que pasen dos candidatos de derecha a una segunda vuelta; por ende, hay que ganar la primera vuelta “, aseveró.

Lo propio hizo la senadora Carmen Gloria Aravena, exmilitante del Partido Republicano, quien desde hace algunos días se sumó a apoyar la campaña de Evelyn Matthei.

“Hoy en primera vuelta el adversario es Kast. Coincido plenamente con Diego Paulsen. Y es Kast no solamente porque sea tan complejo que gane un republicano, lo digo lamentablemente -y por experiencia propia- porque el Partido Republicano es José Antonio Kast. Hay muy poco equipo, hoy está presentando una persona en economía (...)”, puntualizó en radio Infinita.

Números esquivos en las encuestas

El último sondeo de Cadem tampoco ayudó a relajar el ambiente en Chile Vamos. Matthei anotó su peor desempeño en la encuesta desde 2023, con apenas 9 puntos. En todo caso, en el entorno de la candidata aseguran que “hay encuestas propias y los números no coinciden”.

“Los números ayer de la encuesta Cadem son muy diferentes de los números que tenemos nosotros , que son números más parecidos a todas las otras encuestas (...). Está empatada, un poco arriba o un poco abajo”, dijo el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

El timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea, coincidió. “No nos calza por ningún lado”, dijo en CNN.

No es la primera vez que en el comando desacreditan la metodología de la medición. En esta pasada, según comentan dirigentes de Chile Vamos, llamó particularmente la atención el alza en la aprobación del Presidente Gabriel Boric en una semana que ha sido compleja para el Ejecutivo tras el arancel anunciado desde EE.UU. al cobre.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El jefe de bancada de diputados de RN, Miguel Mellado, reconoció el mal desempeño de la candidata, pero hizo un llamado a la calma. “Que las encuestas no fueron buenas es un hecho. Evelyn ya está volviendo a terreno, escuchando a la gente. Pido encarecidamente a los partidos que no asfixien a la candidata, que la dejen ser. Estuvo sola 24 meses liderando todas las encuestas”, dijo.

Su par en la bancada, la diputada Camila Flores, apuntó directamente a ciertas figuras del comando. “Espero que Evelyn Matthei tenga su propio sello. Hay liderazgos que le están haciendo daño, como el de Briones y otros de Evópoli. La gente quiere a la Evelyn de siempre, a la alcaldesa que hizo bien su trabajo", selló.

La caída de Matthei en los sondeos de opinión también fue un tema que abordó Paulsen en su entrevista con este medio. Ahí, el generalísimo de Matthei se puso una ambiciosa meta: subir durante los próximos días en las encuestas. “Esta semana ya debiesen empezar a cambiar las tendencias. Ya se mostró dos puntos creciendo la semana pasada en Cadem, ya debiésemos tener un punto de inflexión donde volvamos a subir en las encuestas”, dijo.

Sin embargo, esas palabras también generan inquietud en el bloque, ya que si no logra revertir en los próximos días la baja, la presión aumentará sobre Matthei.

Otro factor que preocupa en Chile Vamos es que consideran que el relato de campaña de la candidata todavía no logra cuajar, por lo que el énfasis de estos días, agregan, está puesto en la presentación de ideas programáticas.

Este lunes, por ejemplo, anunció su plan contra la corrupción y el narcotráfico, el que contempla tres ejes centrales: test de droga obligatorio a funcionarios públicos, detección de narcos infiltrados en manos militares o jefes de servicio y uso del polígrafo para funcionarios estratégicos del Estado.