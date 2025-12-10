VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    El dardo que lanzó la candidata presidencial a la actual Premio Nobel de la Paz dividió al oficialismo entre quienes defienden a la principal opositora de Maduro, donde algunos plantearon que era preferible no pronunciarse al respecto, y los que dicen que ella ya ha sido clara en sus posturas sobre el régimen venezolano.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Foto: X @MariaCorinaYA

    La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), logró dividir a la coalición que se puso detrás de su campaña este martes, cuando en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) comentó que la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, “ha tenido ciertos intentones golpistas” en Venezuela.

    Machado es una figura que ya abrió una fisura en el oficialismo cuando se erigió como principal opositora del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Sectores del Partido Comunista, donde milita Jara, la cuestionaron, mientras que otros sectores como el Socialismo Democrático e incluso el canciller Alberto van Klaveren han valorado su rol.

    “Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, dijo Jara sobre María Corina Machado en el debate Anatel, su último cara a cara con José Antonio Kast (Partido Republicano) antes de la elección de este domingo.

    La polémica surgió pese a los distintos esfuerzos de Jara por recalcar su postura crítica contra el régimen de Maduro. Este miércoles, en una actividad en Peumo, volvió a abordar el tema: “No conozco a la señora Machado. He escuchado por televisión que algunos criticaron su Nobel porque habría intentado o promovido un golpe, o promovido elecciones. Yo quiero gobernar Chile”.

    El primero en desmarcarse de Jara fue uno de los propios voceros de la candidata, Francisco Vidal (PPD), quien dijo que “yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”, en conversación con radio ADN.

    “Es una legítima opositora de Maduro, bien ganado el Nobel de la Paz, pero de repente ha oscilado. Hubo un intento de golpe, pero no sé si ella participó”, agregó en la misma línea el exvocero de gobierno.

    La secretaria nacional de la Democracia Cristiana e integrante del comando, Alejandra Krauss, dijo en radio Agricultura que si bien “comparto que ella deje absolutamente claro que Maduro es un dictador”, sobre la declaración por Machado, “yo obviamente tengo una visión distinta respecto de la actuación política y de la lucha permanente que María Corina Machado ha tenido en Venezuela”.

    “En la DC nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo. En consecuencia, merece todo el respeto de la DC chilena y reconocemos la entrega del Nobel de la Paz”, agregó Krauss.

    Al respecto, el secretario general del PPD, José Toro, indicó previo a una reunión del oficialismo con el comando que en el sector “hay diferentes posiciones sobre María Corina” y que “Pancho (Francisco Vidal) está cumpliendo muy bien su rol”.

    “Ella señaló que había distintas versiones y visiones acerca de María Corina, y que ella consideraba que Maduro era un dictador”, dijo, en tanto, la generalísima de la campaña, Paulina Vodanovic, quien buscó cerrar la discusión al poner énfasis en que Jara ha sido crítica de la dictadura venezolana.

    La misma línea expresó la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien dijo que Jara “ha sido muy clara respecto de su postura con Venezuela”.

    Lautaro Carmona, presidente del PC, también fue abordado al respecto. El timonel comunista, sin embargo, mantuvo su lógica de evitar polemizar con la candidata, para así esquivar que se le apunte como uno de los responsables en caso de que Jara pierda el domingo.

    En ese sentido, el exdiputado planteó este miércoles que “yo no me voy a pronunciar en una formulación que quieren hacer un punto que marque una diferencia en torno a lo que marcó la candidata. Yo respeto mucho a los voceros”.

    “Que yo me meta en un debate que tiene todas las posibilidades de ser esclarecido por la propia candidata es un error político, sería abrir una dispersión especulativa. Los invito a que hagan esas precisiones en la medida en que tengan la posibilidad de entrevistar a la candidata”, complementó Carmona.

    Portada del dia

