Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a una eventual victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, calificando a un posible gobierno de este como “un tiempo interesante”.

Durante la tarde de este domingo, a minutos del cierre de mesas, Matthei se dirigió hasta su local de votación ubicado en Providencia para emitir su sufragio.

Allí, la exabanderada de Chile Vamos aseguró que “todo indica que va a ganar hoy José Antonio Kast, por lo tanto vamos a ver que es lo que sucede a partir de marzo"

En ese sentido, profundizó en las medidas anunciadas por el candidato republicano , señalando que “hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil".

“Obviamente que estamos viendo cómo se van a llevar a cabo todos los planes que tenía, que espero le traigan mucha tranquilidad a Chile, que puedan efectivamente cerrar la frontera, que no entren mas inmgrantes ilegales. Así que va a ser un tiempo interesante”, sentenció.