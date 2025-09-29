Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, abordó este domingo la guerra en la Franja de Gaza, tras las críticas de la Comunidad Palestina en Chile, luego de no calificar la ofensiva de Israel como un “genocidio” en la zona, calificación que volvió a evitar en un escrito.

A través de su cuenta en X, la abanderada opositora publicó un extenso mensaje donde fija postura respecto al conflicto bélico que se desarrolla en la zona y reafirmó su posición frente a la política internacional del país.

En su escrito Matthei aseguró que “la violencia que hoy golpea a la población civil de Gaza, con decenas de miles de víctimas, dolor, hambre y destrucción, conmueven y duelen más allá de lo que cualquier declaración pueda expresar”.

“El terrorismo y los conflictos armados son virus que solo destruyen vidas inocentes y envenenan a las sociedades. El salvaje y brutal ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, la respuesta desproporcionada del gobierno de Netanyahu que ha costado la vida a miles de niños, mujeres y víctimas inocentes”, aseguró la militante de la UDI.

En esa línea, Matthei también apuntó contra la fuerza aplicada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego del atentado del 7 de octubre de 2023.

“El derecho a la defensa y la justicia no justifican la brutalidad que se ha descargado sobre civiles inocentes. Es cierto que hoy miles de personas sufren en ambos bandos, pero no se puede utilizar ese dolor para imponer soluciones de fuerza destinadas a destruir al adversario”, sostuvo Matthei.

A raíz de lo anterior, sostuvo que el rol del Chile es “ser articuladores del diálogo y de la búsqueda infatigable de la paz, luchando para que cualquier solución se base en el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.

“Chile ha apoyado en forma permanente el derecho tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí a existir como Estados independientes, coexistiendo en paz y dentro de fronteras seguras”, añadió al respecto.

Matthei afirmó que “siempre he suscrito los principios de nuestra política exterior sin reservas y he declarado públicamente que la mantendré sin variaciones. En esa línea, siempre debemos distinguir entre los pueblos y su aspiración a la paz y a existir como naciones, y los actos y la responsabilidad de los dirigentes y gobiernos de turno por sus hechos y decisiones”.

“Las comunidades judía y palestina que históricamente han convivido en Chile de manera amistosa, deben inspirarnos a resguardar la convivencia fundados en el respeto mutuo por sobre toda diferencia. Nuestro deber más alto y permanente como sociedad debe ser siempre el cuidado y defensa de la paz en Chile y el mundo”, cerró la exalcaldesa de Providencia.

La polémica se suscitó luego de su participación en el programa de TVN “Candidato llegó tu hora”, donde fue consultada sobre la calificación de genocidio y aseguró que “no me corresponde hacer ese tipo de definiciones”.

“Yo creo que es una cantidad de muertes inaceptable, es una cantidad de muerte inútil, ojalá liberen a los rehenes, y lo único que nosotros queremos es que ambos estados puedan convivir con fronteras seguras”, agregó al respecto.

A raíz de lo anterior, la Comunidad Palestina en Chile, arremetió contra la abanderada presidencial de oposición y señaló que “negar el genocidio, en circunstancias que la propia ONU lo ha declarado, no solo constituye una falta de respeto a las víctimas, más de 60.000 asesinados, entre ellos 18.000 niños, sino también un intento de blanqueamiento de crímenes atroces”.