SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”

La carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, profundizó en su postura sin calificar los hechos como un genocidio, luego de las críticas recibidas por la Comunidad Palestina en Chile, que la tildó de "negacionista".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
MARIO TELLEZ

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, abordó este domingo la guerra en la Franja de Gaza, tras las críticas de la Comunidad Palestina en Chile, luego de no calificar la ofensiva de Israel como un “genocidio” en la zona, calificación que volvió a evitar en un escrito.

A través de su cuenta en X, la abanderada opositora publicó un extenso mensaje donde fija postura respecto al conflicto bélico que se desarrolla en la zona y reafirmó su posición frente a la política internacional del país.

En su escrito Matthei aseguró que “la violencia que hoy golpea a la población civil de Gaza, con decenas de miles de víctimas, dolor, hambre y destrucción, conmueven y duelen más allá de lo que cualquier declaración pueda expresar”.

“El terrorismo y los conflictos armados son virus que solo destruyen vidas inocentes y envenenan a las sociedades. El salvaje y brutal ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, la respuesta desproporcionada del gobierno de Netanyahu que ha costado la vida a miles de niños, mujeres y víctimas inocentes”, aseguró la militante de la UDI.

En esa línea, Matthei también apuntó contra la fuerza aplicada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego del atentado del 7 de octubre de 2023.

“El derecho a la defensa y la justicia no justifican la brutalidad que se ha descargado sobre civiles inocentes. Es cierto que hoy miles de personas sufren en ambos bandos, pero no se puede utilizar ese dolor para imponer soluciones de fuerza destinadas a destruir al adversario”, sostuvo Matthei.

A raíz de lo anterior, sostuvo que el rol del Chile es “ser articuladores del diálogo y de la búsqueda infatigable de la paz, luchando para que cualquier solución se base en el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.

“Chile ha apoyado en forma permanente el derecho tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí a existir como Estados independientes, coexistiendo en paz y dentro de fronteras seguras”, añadió al respecto.

Matthei afirmó que “siempre he suscrito los principios de nuestra política exterior sin reservas y he declarado públicamente que la mantendré sin variaciones. En esa línea, siempre debemos distinguir entre los pueblos y su aspiración a la paz y a existir como naciones, y los actos y la responsabilidad de los dirigentes y gobiernos de turno por sus hechos y decisiones”.

“Las comunidades judía y palestina que históricamente han convivido en Chile de manera amistosa, deben inspirarnos a resguardar la convivencia fundados en el respeto mutuo por sobre toda diferencia. Nuestro deber más alto y permanente como sociedad debe ser siempre el cuidado y defensa de la paz en Chile y el mundo”, cerró la exalcaldesa de Providencia.

La polémica se suscitó luego de su participación en el programa de TVN “Candidato llegó tu hora”, donde fue consultada sobre la calificación de genocidio y aseguró que “no me corresponde hacer ese tipo de definiciones”.

“Yo creo que es una cantidad de muertes inaceptable, es una cantidad de muerte inútil, ojalá liberen a los rehenes, y lo único que nosotros queremos es que ambos estados puedan convivir con fronteras seguras”, agregó al respecto.

A raíz de lo anterior, la Comunidad Palestina en Chile, arremetió contra la abanderada presidencial de oposición y señaló que “negar el genocidio, en circunstancias que la propia ONU lo ha declarado, no solo constituye una falta de respeto a las víctimas, más de 60.000 asesinados, entre ellos 18.000 niños, sino también un intento de blanqueamiento de crímenes atroces”.

Más sobre:Evelyn MattheiFranja de GazaHamasElecciones 2025IsraelGuerra Medio Oriente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Talibanes liberan a un quinto ciudadano estadounidense detenido hace nueve meses en Afganistán

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Con sabotajes, inteligencia y ciberataques: Rusia intensifica su “guerra híbrida” en Europa y golpea a Ucrania con drones y misiles

Lo más leído

1.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

2.
Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Servicios

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”
Chile

Matthei fija postura por guerra en Gaza y afirma que arremetida de Netanyahu ha sido “desproporcionada”

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes
Tendencias

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”
El Deportivo

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”

El principal candidato saca la tarea: Argentina debuta en el Mundial Sub 20 derrotando con dificultades a Cuba

“Tuvo una muerte súbita recuperada”: clínica actualiza estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan
Mundo

Aumentan a cuatro los muertos tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Talibanes liberan a un quinto ciudadano estadounidense detenido hace nueve meses en Afganistán

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición