Matthei mantiene evasiva sobre eventual respaldo a Kast en segunda vuelta y recalca: “No me pongo en ese lugar”

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, continúa sin confirmar si entregará su eventual apoyo al abanderado republicano José Antonio Kast en segunda vuelta.

La presidenciable realizó el lanzamiento oficial de su campaña este lunes en la Región de Arica que marca el inicio de una gira “para recorrer Chile de extremo a extremo”.

La primera parada, específicamente en el Paso Fronterizo Chacalluta, tuvo como eje el compromiso presidencial para “frenar la inmigración ilegal”.

Una vez finalizada su visita, la exalcaldesa de Providencia entregó un punto de prensa, donde volvió a ser inquirida por su posible respaldo a la carta republicana si es que los resultados de la elección del 16 de noviembre son desfavorables para ella.

“En primer lugar, hay una segunda vuelta. Nosotros llamamos a primarias amplias, obviamente que no quisieron varios sectores que ustedes conocen. Y yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a segunda vuelta” , respondió Matthei.

La aspirante a La Moneda también fue requerida si haría un llamado a republicanos para ceder en los pactos por omisión con miras a la elección Parlamentaria.

“Yo no estoy en eso, están los partidos. Pero obviamente que hay un llamado a ser responsable con nuestro país. Nosotros nos estamos jugando el futuro de nuestro país. El crimen organizado ya ha penetrado mucho en nuestras instituciones. Hemos visto corrupción, hemos visto problemas en diversas instituciones en Chile, entre fiscales, entre jueces, en la policía, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en todas partes, en Aduanas”, remarcó

Y luego agregó: “Necesitamos muchos diputados y senadores para poder tener las leyes necesarias para luchar en contra del crimen organizado, y eso obviamente que se logra mucho mejor cuando estamos totalmente organizados”.