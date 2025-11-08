OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Matthei realiza cierre de campaña en Puerto Montt: defiende industria del salmón y recuerda gobierno de Sebastián Piñera

    Como ha sido la tónica, la abanderada de Chile Vamos enfocó su discurso de este viernes en economía y seguridad: “Podré ser mujer, podré ser ruciecita, pero soy más dura que la cresta”, afirmó ante sus partidarios en la Plaza de Armas de la capital regional.

     

    A 9 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, continuó con sus actos de cierre de campaña en regiones, esta vez en la ciudad de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

    En un escenario montado en la Plaza de Armas de la capital regional, y en el cual se presentaron con anterioridad “Los Charros de Lumaco”, la exalcaldesa pronunció un breve discurso, que se extendió por no más de 10 minutos y en el cual, al igual que el jueves en Temuco, se enfocó principalmente en seguridad y crecimiento económico.

    Cerca de las 20.15, Matthei tomó el micrófono en compañía del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), para saludar a las decenas de seguidores que se agolparon en el lugar con banderas y pancartas. A estos, se sumó el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, y el senador Iván Moreira.

    Al respecto, señaló a la gente que “esta oportunidad de tener una Presidenta, un gobernador, un gran alcalde, diputados y senadores, nos da la oportunidad única de invertir en Puerto Montt. Esta es una ciudad demasiado importante, una ciudad que ha crecido mucho, pero faltan viviendas, falta hospital, faltan colegios buenos, falta pega”, destacó.

    En este marco, sostuvo que “espero que en Puerto Montt yo saqué un 60%” de los votos.

    Seguridad e industria salmonera

    En la ocasión, Matthei relevó su capacidad para devolver la seguridad al país: “Podré ser mujer, podré ser ruciecita, pero soy más dura que la cresta”, afirmó, en medio de aplausos.

    Agregó que “no vamos a permitir que sigan entrando como Pedro por su casa, no vamos a permitir que se maten en el centro de Puerto Montt, no vamos a permitir que se nos muera gente en la lista de espera, y no vamos a permitir que nos liquiden toda la industria del salmón, como lo quieren las actuales autoridades”.

    Elogio a Sebastián Piñera

    Mientras la abanderada de Chile Vamos afirmaba que Chile ha sido “muy mal administrado” por las autoridades actuales", afirmó: “Me están recordando aquí quien era nuestro Presidente cuando andábamos tan bien, Sebastián Piñera”, sostuvo en medio de vítores.

    Tras cartón, agregó que el fallecido exmandatario “desde arriba nos está escuchando y debe estar muy contento por el cariño y el amor que le tenemos todos”.

    Más sobre:Elecciones 2025Evelyn MattheicampañaPuerto Montt

