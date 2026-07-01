Carabineros desarrolla una nueva jornada de copamiento preventivo en Antofagasta

Carabineros inició la jornada de este miércoles en Antofagasta con un intenso despliegue en el marco de su estrategia de copamiento preventivo contra el delito.

El despliegue busca acompañar con más presencia y seguridad a la comunidad que inicia su jornada y se trasladan a sus trabajos o establecimientos educacionales.

Efectivos policiales de la capital regional nortina realizaron labores en la intersección de Balmaceda con Maipú y el Muelle Histórico de Antofagasta.

La cobertura preventiva también fue ejecutada en el sector de Edmundo Perez Zujovic con Salvador Allende.

En los primeros días del mes pasado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció la periodicidad de este tipo de copamientos policiales en la Región Metropolitana y su expansión a otras regiones.