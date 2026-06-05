Ministro Arrau anuncia periodicidad de copamientos policiales en la Región Metropolitana y expansión a otras regiones

A las seis de la mañana de este jueves comenzó el segundo operativo de copamiento de Carabineros, el que en menos de una semana tenía por objetivo desplegar funcionarios policiales en las estaciones de las líneas 4 y 5 del Metro. Este despliegue se sumó a uno de similares características llevado a cabo el pasado jueves en la Línea 2.

El despliegue de Carabineros se enmarca dentro del “Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa” de la policía uniformada, donde participan entre 100 y 160 funcionarios de diferentes unidades especializadas y territoriales y el que forma parte de uno de los operativos que está encabezando el Ministerio de Seguridad, dirigido por el ministro Martín Arrau (Republicano).

Pocas horas después del operativo de la policía uniformada, el propio ministro Arrau encabezó una fiscalización en el barrio Meiggs , donde se realizaron fiscalizaciones del comercio ambulante y migratorias por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En ese contexto, el titular de Seguridad adelantó que este tipo de acciones se van a repetir, ya que “vamos a fortalecer un trabajo con los municipios, las policías y otros ministerios, no solamente para hacer intervenciones puntuales, sino que también para mantener la presencia del Estado de derecho, del orden, de la seguridad en los barrios, así que esto demuestra eso”.

“ Partimos temprano con un copamiento por parte de Carabineros en diferentes ejes, estaciones de Metro y esto va a ser diario . Vamos a tener un nuevo operativo en recintos penitenciarios, la PDI con el control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes”, adelantó el jefe de cartera de Seguridad.

Arrau en modo operativo

La participación del ministro de Seguridad en un operativo policial ya se ha repetido durante los últimos días. Tras una llegada al ministerio marcada por la labor administrativa y normativa, y tras presentar el esperado plan de seguridad, el ministro Arrau se volcó al área operativa.

Lo anterior se enmarcaría, señalan fuentes del Ejecutivo, dentro del sello que buscaría darle la autoridad de gobierno a la cartera , con una contundente agenda normativa y de continuidad de la instalación del ministerio, así como también la de desarrollar operativos para ir mostrando avances en cuanto al despliegue del gobierno en materia de seguridad.

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Por esto mismo, durante los últimos días la autoridad de gobierno encabezó un operativo conjunto entre Carabineros y la PDI a nivel nacional, durante el fin de semana estuvo en fiscalizaciones en San Miguel, el martes en Macul, y este jueves, en Meiggs.

Pero tal y como lo adelantó, los operativos dirigidos por la cartera que encabeza Arrau continuarán tanto por parte de Carabineros, la PDI e incluso Gendarmería en las cárceles; de tal manera, el ministro afirmó que será “todos los días” y comenzarán a desplegarse en regiones.

Este viernes, el titular de Seguridad llegará hasta el norte donde visitará la zona fronteriza . Además, encabezará visitas carcelarias, así como también dirigirá operativos policiales en esa parte del país.

El desafío de la inseguridad

Una de las principales problemáticas en la materia que actualmente tiene el país es el índice de inseguridad. Conocedores de la situación, apuntan a que este tipo de operativos, además de buscar personas con órdenes detención pendiente, también buscarían “desincentivar” los delitos y aumentar la sensación de seguridad.

Para el exsubsecretario de Seguridad, Rafael Collado, los operativos policiales “son efectivos cuando cumplen con un objetivo estratégico, en ese sentido resulta siempre relevante conocer qué directriz desde el Ministerio de Seguridad Pública fue entregada a las policías para, a partir de ella, conocer si los objetivos que se perseguían se cumplieron”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El exsubsecretario del Interior Felipe Harboe plantea que los copamientos “responden a estadísticas de delitos y, por tanto, se focalizan recursos policiales en lugares y horas donde se registran delitos con el objeto de prevenir. Eso parece ir en la línea correcta de optimizar la presencia policial en base a evidencia y evitar que se cometan los delitos”.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián (Cescro USS), Camila Astraín, por su parte, plantea que “este tipo de operativos han demostrado ser una herramienta efectiva tanto para la disuasión de aquellos delitos de oportunidad como para la detección de faltas, delitos en flagrancias y detención de personas con órdenes de detención pendientes”.

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Sin embargo, advierte que “para la prevención de delitos violentos o asociados al crimen organizado se requiere de estrategias aún más focalizadas (...), de lo contrario, seguiremos colapsando el sistema de persecución penal atacando los síntomas, pero no los problemas criminales de fondo, lo que podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones y no lograr disminuir la sensación de inseguridad existente en el país”.

Para el experto en seguridad y académico U. Andes, Alfonso Kaiser, este tipo de copamientos suelen ser efectivos porque tienen dos objetivos ya cumplidos: “El primer es apresar a estas personas que andan delinquiendo o que tienen cuentas con la ley (...) y el segundo punto, que es muy bueno también, es la demostración empírica de que se está combatiendo al crimen, y que se está haciendo uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado”.