De Carlos Reinoso a Lionel Messi: remate de camisetas mundialeras se toma el fin de semana

Este sábado 4 de julio, a las 12:00 horas de Chile, el ambiente mundialero se trasladará al salón de remates de Dream Auctions, donde se vivirá una jornada histórica para los amantes del fútbol y de coleccionismo.

Más de 170 camisetas que marcaron épocas y encendieron pasiones estarán bajo el martillo digital, en una cita que ya prende las redes sociales y promete convertirse en un hito para fanáticos y amantes de la memorabilia del deporte.

Entre los tesoros más preciados destacan: la camiseta que vistió Carlos Reinoso en el Mundial de 1974 jugando por Chile y piezas usadas en cancha por Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, íconos que definieron generaciones.

También estará presente la colección personal del internacional peruano José Guillermo del Solar, de gran paso por la UC y Europa, que abre una ventana única a la memoria futbolera de Sudamérica. También se rematarán tesoros de Víctor Merello, icono del fútbol chileno de los años 80.

“La subasta no solo reunirá reliquias, sino también emociones mundialeras: cada camiseta tiene un pedazo de historia, un recuerdo de goles inolvidables contadas por sus propios protagonistas. Es una linda manera de acercar a los hinchas a perpetuar el legado de sus ídolos”, comentó Alejandro Burgos, director de thedreamauctions.com.