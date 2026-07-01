De Carlos Reinoso a Lionel Messi: remate de camisetas mundialeras se toma el fin de semana
La sala nacional Dream Auctions subastará este sábado más de 170 casaquillas de los ídolos del fútbol de todos los tiempos.
Este sábado 4 de julio, a las 12:00 horas de Chile, el ambiente mundialero se trasladará al salón de remates de Dream Auctions, donde se vivirá una jornada histórica para los amantes del fútbol y de coleccionismo.
Más de 170 camisetas que marcaron épocas y encendieron pasiones estarán bajo el martillo digital, en una cita que ya prende las redes sociales y promete convertirse en un hito para fanáticos y amantes de la memorabilia del deporte.
Entre los tesoros más preciados destacan: la camiseta que vistió Carlos Reinoso en el Mundial de 1974 jugando por Chile y piezas usadas en cancha por Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, íconos que definieron generaciones.
También estará presente la colección personal del internacional peruano José Guillermo del Solar, de gran paso por la UC y Europa, que abre una ventana única a la memoria futbolera de Sudamérica. También se rematarán tesoros de Víctor Merello, icono del fútbol chileno de los años 80.
“La subasta no solo reunirá reliquias, sino también emociones mundialeras: cada camiseta tiene un pedazo de historia, un recuerdo de goles inolvidables contadas por sus propios protagonistas. Es una linda manera de acercar a los hinchas a perpetuar el legado de sus ídolos”, comentó Alejandro Burgos, director de thedreamauctions.com.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.