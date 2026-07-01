Diputado Benjamín Moreno (republicano) sobre el oficialismo: “No creo que se pueda avanzar a una coalición”

El diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno, abordó esta jornada en qué pie se encuentra actalmente el oficialismo tras la acusación constitucional que presentaron contra el exministro Nicolás Grau, la cual fue rechazada en todos su capítulos por el Senado la jornada de ayer en medio de duras recriminaciones.

Consultado al respecto en Radio Duna, y si existía una autocrítica desde el sector, Moreno -quien fue parte de la acusación y estuvo presente ayer en la Cámara Alta- apuntó a que “ a lo mejor, nos faltó ser más convincentes, o explicitar desde un principio, que acá no se estaba acusando de una proyección de ingresos, sino que de otras cosas bastante más técnicas, más complejas”.

En esto, y si se hacía parte de las palabras del senador Rodolfo Carter (Republicano) quien manifestó que debería haber existido una mejor coordinación y conversación previa, Moreno manifestó que se contactó previo al anuncio de la AC con parlamentarios del oficialismo.

“Yo en el minuto en que ya íbamos a salir a anunciar esto, me contacto con RN. No pude contactarme en ese minuto con la UDI, pero pasó lo que pasó”, sentenció. “Hablé por teléfono con Diego Schalper (RN), y con Flor Weisse (UDI) no pude hablar porque en ese minuto ella está en una misa de aniversario si no equivoco en la ciudad de Los Ángeles”.

Sobre si esto podría haber sido conversado previamente antes del anuncio, Moreno apuntó a que “siempre tienes espacios para ir mejorando la comunicación en esto”.

Sin embargo, señaló, no estima que habría hecho mucha diferencia si los parlamentarios de otros sectores le hubiesen manifestado reparos sobre presentar la AC.

“ Probablemente hubiéramos seguido igual, porque consideramos que habían antecedentes suficientes en esta materia ”, sostuvo.

En cuanto a cómo quedan las relaciones al interior del oficialismo tras el fracaso de la AC contra Grau, y el llamado de Carter a que debe existir una “cultura de coalición”, Moreno apuntó a que eso “se va de a poco construyendo”.

“En esto tampoco hay que ser iluso o creer que simplemente con el querer basta. Tienes diferentes partidos que están formando un oficialismo hoy día (...) cada uno tiene sus formas de trabajar”, afirmó.

Entonces, explicó, “tú tienes que ir buscando los espacios para que todos estos grupos políticos vayan acomodándose y mejorando siempre la comunicación”.

Sin embargo, pasar de eso a una colación no lo ve posible.

“ No creo que se pueda avanzar a una coalición porque uno, tienes que empezar a ver la parte doctrinaria (...) Coalición porque sí, no estoy seguro porque tiene que tener un trasfondo, no puede ser que tú hagas una coalición con un gobierno, y si al gobierno le va bien, sigue la coalición, si al gobierno le va mal, se desarma la coalición”.

“Tienes que tratar de buscar quizás puntos programáticos, dogmáticos en común y sobre eso construir algo, porque también las coaliciones las tienes que construir sobre algo”, sostuvo. “Distinto es que tu quieras ciertas formas de resolución de conflicto interno, de comunicación, de de estar constantemente conversando, tener espacios. Eso también es positivo”.

Sobre el estado del oficialismo, apuntó que “es evidente que hemos tenido roces, no estoy tratandode tapar el sol con un dedo, pero esas cosas después las conversamos y se van entendiendo, o sea, y vamos limando a perezas, y yo creo que eso es lo importante”.