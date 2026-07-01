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    Nacional

    Gobierno de Santiago impulsa estrategia para reactivar empleo en la región con foco en labor del Hub Metropolitano

    El gobernador Claudio Orrego explicó que buscarán acelerar las ideas de emprendedores locales para conectarlas con el mercado formal. “No podemos seguir pensando la economía regional desde una sola comuna", planteó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Gobierno de Santiago puso en marcha una respuesta estratégica para enfrentar la llamada “emergencia laboral” que enfrenta el país, con énfasis en el fomento productivo regional y un plan articulado de manera transversal a través del programa de fortalecimiento técnico MuniLab #52 y el centro de operaciones Hub Metropolitano.

    Esto, frente al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que sitúa la tasa de desempleo del país en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, la cifra más alta desde junio de 2021, y revela un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las cifras dan cuenta de un escenario caracterizado por una persistente debilidad del empleo y una racha de 41 meses consecutivos con una tasa superior al 8%.

    Desde el GORE destacan que MuniLab #52 y el centro de operaciones Hub Metropolitano constituyen un hito en la gestión pública local al unificar, por primera vez, el levantamiento de necesidades en terreno de las 52 comunas de la región con una plataforma física y técnica de vanguardia para la innovación, contando con el respaldo técnico de la Universidad de Chile y Fundación Chile.

    La estrategia se sustenta en un diagnóstico territorial desarrollado por MuniLab #52.

    Tras recorrer cada una de las comunas de la capital, el programa identificó que áreas clave como el comercio, el turismo y los servicios requieren un apoyo urgente y descentralizado.

    Para abordar esta situación, MuniLab #52 entregará un fondo concursable de $45 millones de pesos por proyecto comunal. Asimismo, capacitará a 300 funcionarios de los Departamentos de Desarrollo Económico Local (DEL) en herramientas críticas como Inteligencia Artificial y formulación avanzada de proyectos, en alianza académica con la Universidad de Chile.

    “No podemos seguir pensando la economía regional desde una sola comuna. Con MuniLab #52 dotamos a los equipos municipales de herramientas para liderar la innovación directamente en sus barrios, convirtiendo a las alcaldías en el pilar estratégico para combatir el desempleo. Esta labor en terreno se consolida con el Hub Metropolitano, el gran epicentro regional que acelerará las ideas de nuestros emprendedores y las conectará con el mercado formal, transformando el autoempleo en una alternativa sostenible ante la crisis”, planteó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

    El Hub Metropolitano cuenta con más de 1.200 metros cuadrados de infraestructura pública de estándar internacional, apuntando a ser el “puerto de llegada” para que los emprendedores locales accedan a espacios de coworking, mentorías expertas, talleres de formalización y redes de financiamiento gestionadas junto a Fundación Chile.

    “El quehacer del Hub Metropolitano es acompañar a las personas que emprenden y que son una fuerza empleadora para la región. Nuestro trabajo es impulsarlas en la formalización, la búsqueda del financiamiento y la adopción de nuevas herramientas, y conectarlas con el mercado formal para que sus ideas se traduzcan en empleo sostenible”, explicó la directora ejecutiva del Hub Metropolitano, Jacinta Fanjul.

    Más sobre:RMGOREEmpleo

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