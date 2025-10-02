Matthei sufre nuevo descuelgue: gobernador de Arica, Diego Paco (RN), se suma a campaña de Kast

Hasta Arica llegó este miércoles por la noche el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast. ¿El objetivo? Reunirse con el gobernador de la región, Diego Paco (RN), para amarrar su respaldo de cara a la elección presidencial .

A primera hora de este jueves, ambos acordaron un desayuno en el que Paco confirmó el apoyo al líder republicano. Dicho respaldo se formalizará de forma pública durante esta jornada en una actividad del gobernador junto al aspirante a La Moneda.

Así, el militante RN se suma a los “descolgados” de la candidatura de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

Entre quienes han cruzado el río está el diputado Miguel Mellado, quien renunció a RN y hoy es parte de los equipos de Kast; el senador de ese partido Alejandro Kusanovic y otras figuras ligadas a la coalición, como el exconvencional constituyente, Bernardo Fontaine y el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina.

Según explican en el partido liderado por Arturo Squella, los acercamientos con la autoridad regional se arrastran desde el fin de la primera vuelta de gobernadores, el año pasado.

Después de que la carta republicana Karla Kepec se quedara fuera del balotaje, Paco fue uno de los primeros candidatos de Chile Vamos en recibir el respaldo de Kast y de ahí en adelante sostuvieron varios encuentro privados para abordar la situación en la región.

En ese contexto, hace algunos meses, el gobernador regional ya se había mostrado crítico de la campaña de la abanderada de Chile Vamos

Por ejemplo, en el marco de la polémica por los bots en redes sociales, después de que la exalcaldesa decidiera no comprometer su respaldo al candidato republicano en una eventual segunda vuelta, en sus redes sociales no dudó en salir a criticar su postura.

“Soy de Chile Vamos y apoyo a Evelyn Matthei por su liderazgo. Pero seré claro: si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo apoyaré sin ambigüedades. Enfrentamos un enemigo común: el crimen organizado . Nuestra región lo sufre. Es hora de unidad, valentía y generosidad”, apuntó.

A mediados de agosto, la autoridad regional acompañó a la exalcaldesa de Providencia en su gira por Arica y estuvo presente cuando desde el paso fronterizo Chacalluta, Matthei comprometió visitar el límite norte como una de sus primeras acciones en la eventualidad de que llegue a La Moneda.

“El día 11 de marzo, cuando asuma el gobierno, en la noche voy a estar acá”, señaló en esa ocasión.