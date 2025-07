Matthei endurece el tono contra republicanos y abre flanco con Chile Vamos al no asegurar apoyo a Kast en segunda vuelta

“A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”.

Con esas palabras y el anuncio de una querella que se espera sea ingresada esta semana por parlamentarios de RN, la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, volvió a la carga contra el Partido Republicano y su candidato José Antonio Kast, por lo que ha calificado como una “guerra asquerosa” en su contra.

“Yo quiero decir que esto no lo voy a dejar pasar. Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar. Y creo que además Chile no lo debiera dejar pasar, esto es súper grave. Eso significa que probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, que probablemente entre mañana o pasado. Y bueno, después veré yo también si yo me querello en contra de los que resulten responsables”, dijo en conversación con radio Infinita.

En esa línea, puso en duda un eventual respaldo a Kast en segunda vuelta. Esto, a diferencia de otras ocasiones que solo evitó situarse en el escenario de que el republicano sea quien pase al balojate. “A mi juicio, pone en tela de juicio, la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios (...). Si ellos hacen esto estando en la oposición, uno se pregunta que estarían capaces de hacer si alguna vez tuvieran el poder de la Presidencia de República”, sostuvo.

La ofensiva de Matthei sorprendió a los republicanos. Y es que en la colectividad, tras el impasse con el dirigente regional Leandro Kuntsmann -quien dijo que Matthei tenía “locura temporal”- el tema de la “guerra sucia” ya se había dado por cerrado. Así también esperaban que ocurriera en Chile Vamos después de algunos contactos que sostuvieron entre dirigentes la semana pasada, en los que habían acordado “dar vuelta la página”.

Por lo mismo, que Matthei subiera nuevamente el tono no era algo que estaban esperando. Esto, sobre todo considerando que en la colectividad quieren reunirse esta semana con la coalición para empezar las conversaciones parlamentarias, por lo que -aseguran- es contradictorio que la candidata salga a poner en duda cualquier tipo de alianza.

De hecho, casi en simultáneo a un punto de prensa de Kast -en el que presentó el Plan Cancerbero para el sistema penitenciario- en una actividad en Paine por el día del campesino, Matthei volvió a arremeter contra Kast. En la instancia, la exalcaldesa calificó a la tienda como “un grupo de matones” y recalcó que "es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”.

Consultado al respecto, Kast mantuvo su diseño y enfatizó en que el único enemigo es el actual gobierno y que como partido están focalizados en presentar propuestas para el país.

“Vuelvo a ser muy claro, muy claro, creo que la palabra es la responsabilidad con Chile (...). Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, nos vamos a enfocar con toda la fuerza, con toda la energía, en sacar a este gobierno de toda cuota de poder que hoy día tiene (...). Nuestro adversario político, nuestro adversario electoral está al frente”, dijo Kast.

En ese sentido, respecto a los apoyos en segunda vuelta, se comprometió a respaldar a quién sea que pase al balotaje y planteó que “cada uno tendrá que hacerse responsable frente a Chile de sus actitudes y de sus opiniones. Nosotros no nos perdemos”.

Y agregó: “Si algún candidato quiere interponer algún recurso que lo haga” y recalcó que “nosotros no hemos judicializado la campaña”.

Las razones de Matthei

La nueva ofensiva de Matthei fue transparentada en la reunión de su comité político que sostiene los días domingo. Ahí, el análisis fue que si bien con su primera arremetida contra los republicanos, las acusaciones en su contra bajaron en redes sociales, lo cierto -agregan- e s que volvieron a surgir y aseguran que proviene de dirigentes ligados al Partido Republicano.

De hecho, su equipo elaboró una minuta en la cual enumeran algunas cuentas que siguen difundiendo información sobre la exalcaldesa respecto a su estado de salud.

Así, pese a que el foco de la campaña seguirá siendo el programa y la presentación de propuestas -esta semana, por ejemplo, en materia de seguridad-, en el equipo de Matthei afirman que parte de la estrategia también estará enfocada en enfrentar a los republicanos.

Incluso, la propia candidata afirmó que este tipo de estrategias ya han sido levantadas por los republicanos en otras ocasiones, contra figuras como Sebastián Sichel, Juan Sutil, Felipe Alessandri y el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

Ruido en Chile Vamos

Si bien en Chile Vamos las directivas salieron a plegarse a la ofensiva contra republicanos , lo cierto es que en privado les preocupa que se elevara tanto el tono y el efecto que puede tener en el sector . Creen que el diseño es “riesgoso” y a varios no les gustó que no comprometiera su apoyo a Kast en segunda vuelta.

Lo anterior, sobre todo, en un escenario donde la candidata a vencer sería Jeannette Jara (PC). En el bloque están preocupados con que el “fuego amigo” de Matthei genere el efecto contrario y que algunos se empiecen a descolgar en favor de Kast, sobre todo debido a que todavía no logra repuntar en las encuestas de opinión, como esperaban en su comando.

En ese contexto, varios en el bloque salieron a contradecir a su abanderada y reiteraron que si es Kast quien pasa al balotaje, en Chile Vamos no tendrán dudas de sumarse a su campaña.

El gobernador regional de Arica, por ejemplo, Diego Paco (RN), planteó en su cuenta de X que “soy de Chile Vamos y apoyo a Evelyn Matthei por su liderazgo. Pero seré claro: si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo apoyaré sin ambigüedades. Enfrentamos un enemigo común: el crimen organizado. Nuestra región lo sufre.Es hora de unidad, valentía y generosidad”.

Mientras que el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, aseguró que “así como son claves los apoyos en segunda vuelta, lo es también tener una sola lista parlamentaria! Esta actitud puede terminar costándonos muy caro. Chile siempre tiene que estar primero”.

El timonel de RN, Rodrigo Galilea, dijo que hay que apoyar a quien pase al balotaje. “Todos en Chile Vamos queremos que sea Evelyn Matthei quien pase a segunda vuelta. Trabajamos para eso. Si eso no llegara a pasar, es obvio que ni ella ni ninguno de nosotros va a votar por Jara”, sostuvo.

Y añadió que “hoy el tema no es ese. El punto es, y que lo deja claro Evelyn Matthei, que desde el mundo afín a tepublicanos están ensuciando un proceso democrático, no está jugando limpio, y no se puede permitir que esas sean las reglas del juego. En eso no podemos y no vamos a dejar de insistir”.

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, por su parte, defendió que “no se puede por un lado estar haciendo campaña sucia, estar diciendo pesadeces una tras otra a la candidata y, por otro lado, estar pidiendo un supuesto espíritu de unidad. Nosotros lo que hacemos es lo mismo que hace Evelyn Matthei: un llamado a una campaña limpia y un llamado a la unidad”.