“Grupo de matones”: Matthei endurece el tono contra republicanos y sepulta posible apoyo a Kast en segunda vuelta

En medio de la arremetida que emprendió en contra de republicanos por la campaña en redes sociales en su contra, este lunes la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, le puso lápida al un eventual respaldo a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En un punto de prensa posterior a su participación en la celebración por el Día del Campesino, en Paine, la abanderada de la derecha tradicional profundizó en su postura de cara al balotaje si la carta del Partido Republicano pasa a esa instancia.

“Hoy día el tema de los respaldos mutuos no es el tema principal. El tema principal es si vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera, si vamos a aceptar que un grupo de matones destruya a personas y a una candidatura con mentiras. Ese es el punto de fondo. El resto se verá después. Lo que sí es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”.

Poco antes, en diálogo con radio Infinita, la exalcaldesa de Providencia había dicho sobre el mismo punto: “Yo no creo que él (Kast) pase a segunda vuelta, yo voy a hacer todo posible por pasar yo. A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante, los republicanos me han tratado como enemiga , me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superados el problema, el problema no está superado”.

Asimismo, recalcó que le llama la atención el trato de republicanos, “porque hace cuatro años atrás cuando el entonces candidato Kast pasó a segunda vuelta, yo salí inmediatamente junto con Paula Daza a apoyarlo, de Arica a Punta Arena, y esta es la forma que me tratan ahora”.

Inquirida sobre el punto en que quedan los ánimos para una posible lista parlamentaria única con republicanos, dijo: “Yo solamente quiero señalar que aquí se trata de un tema de principios. Todo lo demás es por añadidura. Acá lo primero que hay que ver es si realmente somos capaces de cuidar la democracia o si vamos a tratarnos en la democracia como matones, donde se sonríe en la foto y se acuchilla por la espalda. Eso no es aceptable”.

En la entrevista radial de esta mañana, Matthei además anunció una denuncia y una posible querella por la campaña en redes sociales en su contra, atribuida a republicanos y en la que se desliza, principalmente, que padece de alzheimer.