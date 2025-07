Matthei escala arremetida contra republicanos por “campaña sucia”: apunta a Kast y anuncia querella

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, la mañana de este lunes escaló su arremetida en contra de republicanos por la campaña en su contra a través de redes sociales, en la que se desliza, principalmente, que padece alzheimer.

En diálogo con radio Infinita, la abanderada de la derecha tradicional anunció una querella en contra de quienes resulten responsables y apuntó directamente contra la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Lo que que pasa es que esto finalmente, a mi juicio, pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios. Y por qué digo que son de regímenes autoritarios, porque en el fondo, cuando alguien dice algo que al régimen autoritario no le gusta, lo demuelen”, remarcó.

En esa misma línea, la exalcaldesa de Providencia planteó que ataques de estas características son “peligrosos desde el punto de vista de la democracia, porque si ellos hacen esto estando en la oposición, uno se pregunta qué serían capaces de hacer si alguna vez tuvieran el poder de la Presidencia de la República”.

Más adelante, Matthei también fue inquirida por la respuesta pública que entregó republicanos, en la que la colectividad se desmarcó de esta campaña en contra de la presidenciable.

“Yo miré a José Antonio (Kast) cuando la estaba dando, yo lo conozco bastante, lo noté muy incómodo, y yo creo que estaba incómodo porque sabía que no estaba diciendo la verdad”, dijo.

En cuanto a las posibles acciones, la candidata adelantó: “Yo quiero decir que esto no lo voy a dejar pasar. Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar. Y creo que además Chile no lo debiera dejar pasar, esto es súper grave. Eso significa que probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, que probablemente entre mañana o pasado. Y bueno, después veré yo también si yo me querello en contra de los que resulten responsables”.

Además, atribuyó su baja en los sondeos a la campaña en su contra: “No voy a dar descanso en esta pelea (...) yo las cosas las digo de frente, no mando a bots a decir las cosas, las estoy diciendo ahora yo, como persona natural, me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, (ellos) al contrario de la forma en que yo actúo, en que siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote, y por lo tanto yo he decidido que para mí esto es absolutamente intransable, y lo voy a llevar hasta el final”, zanjó.

La arremetida de Matthei en contra de republicanos se da luego que los resultados del último sondeos de la encuesta Cadem posicionó a Kast liderando la carrera presidencial por primera vez desde que Jeannette Jara (PC) se convirtió en la candidata única de la centroizquierda, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La abanderada de Chile Vamos, en tanto, se mantiene en tercer lugar.