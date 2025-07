“Campaña sucia”: dirigente republicano acusa “locura temporal” de Matthei y agudiza disputa con Chile Vamos

“No es alzheimer, es locura temporal”. Con esas palabras y adjuntando una noticia de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el vicepresidente regional y precandidato al Congreso por la Región de Los Ríos del Partido Republicano, Leandro Kuntsmann, compartió este jueves una publicación en su cuenta de Facebook.

El exconcejal de Valdivia hizo alusión a las acusaciones de la exalcaldesa, quien -ese mismo día- acusó una “campaña sucia” en su contra por parte de los republicanos.

“Se ve una campaña en mi contra, que es asquerosa, de verdad asquerosa, porque alteran videos míos, cuando yo muchas veces hablo con ‘emm..’, pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica”, dijo Matthei.

Pese a las declaraciones de Kuntsmann, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió abordar este viernes las acusaciones. “Aquí de manera muy firma y clara volvemos a reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones: nosotros no hacemos campañas de ese tipo, nunca haríamos una campaña en contra de quienes no son nuestros adversarios políticos”, aseguró.

En esa línea, tras un encuentro con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Kast descartó que sus militantes estuvieran involucrados en esos hechos. “Descarto y condeno absolutamente este tipo de lenguajes y utilización de redes sociales”, sostuvo.

Y agregó: “Nosotros no hacemos ese tipo de campañas. Nuestros militantes son muy respetuosos y responsables. Ustedes pueden ver cómo han actuado todos los líderes y dirigentes del Partido Republicano (...) ese jamás va a ser nuestro estilo”.

Las palabras de Matthei no pasaron desapercibidas en la colectividad liderada por Arturo Squella. Si bien ayer en el partido prefirieron no referirse al tema, algunos sí reconocen que molestaron las acusaciones, sobre todo porque aseguran no solo es “incomprobable” que esos usuarios estén ligados a la tienda, sino que también ese tipo de denuncias solo enlodan la campaña.

Por lo mismo, Kast reiteró la bajada comunicacional que, hasta el momento, han mantenido en el partido: llamó a focalizarse en solucionar los problemas en el país y no entrar en disputas en el sector.

“Nuestro adversario político y electoral está en el mal gobierno (...). Nosotros lo que queremos tener son discusiones sobre las urgencias sociales de Chile”, aseguró, apuntando directamente a lo que planteó el jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, quien el domingo pasado aseguró que en primera vuelta “nuestro adversario va a ser Kast”.

Squella, en tanto, fue un poco más allá, y si bien condenó los ataques en contra de la exalcaldesa, no dudó en apuntar contra Chile Vamos.

“Si es que verdaderamente se quisiera ir al fondo de quienes han estado utilizando este tema de una supuesta enfermedad, hay personas con nombre y apellido que han dicho eso públicamente y me da la impresión de que el foco no se ha puesto en ellos”, sostuvo.

Leandro Kunstmann y José Antonio Kast.

Y agregó: “Estoy hablando de Teresa Marinovic, que lo dijo en un minuto, y del candidato presidencial Franco Parisi (...). Y de ellos nada se ha dicho y de manera irresponsable se acusa a un partido que curiosamente es el que va liderando las encuestas”.

Eso, de hecho, ya había sido reiterado en privado ayer por algunos parlamentarios, quienes descartaron que hubiese una estrategia del partido y que Marinovic y Parisi habían iniciado con los rumores.

Antes, el timonel republicano había sido el único en la tienda en referirse a las acusaciones. Esto, después de que durante el lunes la senadora Paulina Núñez (RN), asegurara que había una “guerra sucia” contra la candidata, dando a entender que en el partido de Kast podían ser los responsables.

“En el fondo no puede sostener que efectivamente seamos nosotros, después de decirlo públicamente. Es algo realmente inaudito”, respondió Squella un día después.

En este contexto, durante esta mañana empezó a circular un video en Chile Vamos en respaldo a Matthei para condenar la “violencia digital”. En el registro, aparecen las senadoras María José Gatica, Paulina Núñez y Carmen Gloria Aravena; la secretaria general de RN Andrea Balladares; la actual vocera del comando Paula Daza; la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo; y las exministras Isabel Plá, Karla Rubilar, la exsubsecretaria Katherine Martorell y la ex senadora Marcela Sabat.

En Chile Vamos, además, empezaron a compartir las declaraciones de Kuntsmann, dando cuenta que las palabras de Kast no se condicen con la realidad. Así, la disputa entre las derecha se agudizó.