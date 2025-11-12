Matthei vuelve a endurecer el tono contra Kast en la recta final de la campaña

Antes de partir a Concepción a uno de sus últimos cierres de campaña, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, sostuvo una conversación con Radio Duna.

En línea con el tono que ya exhibió en el debate del pasado lunes, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) no escatimó en sus dardos contra José Antonio Kast.

Si bien en otras ocasiones la candidata había evitado confrontaciones abiertas, esta vez optó por un tono inusualmente duro: cuestionando la capacidad técnica del republicano, poniendo en duda la solidez de su equipo económico y relativizando la posibilidad de que los votos del sector se trasladen automáticamente en una eventual segunda vuelta.

Sobre su experiencia en materia de seguridad, Matthei afirmó que “yo monté el mejor sistema de seguridad a nivel municipal… por lo tanto, soy la única que tiene ese bagaje”.

Al referirse al aspirante republicano, afirmó que “¿usted cree que una persona que solamente ha tenido una experiencia de diputado puede sacar adelante un esfuerzo, un problema tan grande sin ser economista? (...). No tienen buenos economistas en sus equipos tampoco”.

La embestida fue más allá cuando en aquella misma conversación puso en duda que los expertos de su comando puedan migrar automáticamente al de Kast.

“José Antonio Kast echó de republicanos a Johannes Kaiser, echó a la senadora Carmen Gloria Aravena… ¿Tú crees que un buen economista, que tiene realmente su vida arreglada, se va a ir a un gobierno donde lo pueden echar porque piensa un poco distinto? ”, lanzó la exministra del Trabajo.

Más tarde, en Desde La Redacción de La Tercera, profundizó en su arremetida. Cuando fue consultada por un posible apoyo al republicano en caso de pasar a segunda vuelta, afirmó que es un tema que no puede resolver en este momento de la campaña.

“Me lo han preguntado tantas veces. No lo puedo despejar y no lo voy a despejar porque no puedo porque no puedo hablar, por ejemplo, a nombre de un Sebastián Edwards", refiriéndose a que dentro de su comando hoy conviven distintas sensibilidades.

En ese mismo espacio, declaró que “los votos no son traspasables” -refiriéndose a los apoyos de segunda vuelta- y sinceró que le resulta “mucho más grato” el libertario Johannes Kaiser que Kast.

Sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en su relación con José Antonio Kast, a horas de que finalice el período legal de campaña.

Durante el foro televisivo de inicios de esta semana, Matthei ya había esbozado cuestionamientos al republicano. Esa vez, criticó la utilización de un cristal antibalas en sus actos públicos.

“Durante 8 años luché en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, del comercio ilegal”, refiriéndose a su experiencia como alcaldesa de Providencia.

Y agregó: “No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice, más bien, fue proteger a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega”.

Aunque algunos en Chile Vamos le bajaron el perfil a los dichos de Matthei, lo cierto es que varios se inquietaron. Esas fuentes transmiten que, a estas alturas, es innecesario subir tanto el tono, ya que se puede complicar el traspaso de apoyos para el que resulte ganador el domingo.

Esa lectura es compartida por personeros de republicanos que miraron con distancia las palabras de la exalcaldesa. De hecho, optaron por ignorar su arremetida.