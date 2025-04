“Me siento preparada”: Jeannette Jara empieza su camino como candidata con homenaje a Salvador Allende

Apenas terminó el cambio de gabinete en La Moneda, la ahora exministra del Trabajo, Jeannette Jara, salió de Palacio y emitió sus primeras palabras como abanderada presidencial del Partido Comunista.

Ya en calidad de ciudadana, reconoció que tuvo una ceremonia ”emotiva" y que se siente “orgullosa de haber cumplido” con sus labores como secretaria de Estado.

Respecto a lo que se avecina, informó que su primera actividad como candidata será a las 10.00 de la mañana, momento en que se dirigirá al monumento del expresidente Salvador Allende, donde dejará una ofrenda floral.

“Hay que empezar recién a organizar los equipos y hay que recordar que la campaña en definitiva parte el 1 de mayo”, destacó.

En esa línea, planteó que primero dejará “como señal, una ofrenda floral al expresidente Salvador Allende en homenaje a su memoria y que la derecha ha querido ultrajar en estos últimos días".

Posteriormente, planificará sus actividades ciudadanas con el equipo que la acompañará en este camino.

Además, aseguró que busca participar en elecciones primarias del sector, asegurando que “sería una buena cosa” competir con candidatos desde la DC hasta el PC.

“Yo tengo una gran estima por Alberto Undurraga, por la la Democracia Cristiana y creo que sería bueno poder construir una unidad”, indicó.

Junto con ello, aseguró que se siente “preparada” para enfrentar la carrera presidencial.