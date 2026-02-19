Ministra López defiende bono que aumentó sueldo del Presidente Boric en $3 millones

La controversia se volvió a instalar en torno al Presidente Gabriel Boric, luego que se conociera su sueldo bruto tuvo un aumento de $7 millones a $10 millones.

El incremento se produjo entre noviembre y diciembre de 2025 debido a un bono de incentivo al cumplimiento de metas, según dio a conocer La Segunda.

El beneficio, correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), es pagado de forma trimestral a los funcionarios públicos si la institución en la que se desempeñan cumplen los compromisos del año anterior establecidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El aumento de $3 millones de pesos en el sueldo del Jefe de Estado, justo en medio del actual panorama de déficit fiscal, derivó en una oleada de críticas de la oposición, y también de figuras del progresismo, como el diputado Jaime Mulet (FRVS), que ofició a Contraloría e instó a Boric a reponer esos dineros.

Desde el gobierno, la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, salió en defensa del bono de carácter estatal que benefició a la máxima autoridad del país. Esto, mientras participaba de una actividad en Rapa Nui, donde es parte de la delegación que acompaña al Presidente.

“Supongo que lo recibo, no lo he mirado, pero entiendo que en todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que en función de eso, está asociado a bono. Yo espero haberlo recibido (…) me parece bien”, dijo entre risas.

La titular del MOP, además, destacó que se trata de un componente relacionado con el desempeño institucional. “Eso es bueno porque nos hace poner foco en la calidad de nuestro desempeño, en la eficiencia de nuestro desempeño y es algo que permanentemente hay que seguir mejorando. En todas las empresas privadas funcionan los bonos de desempeño, entonces, en el Estado de Chile y en las empresas públicas también”.

La autoridad añadió que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año. Se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”.

La secretaria de Estado también señaló que “estos son bonos que están establecidos en el Estado de Chile” y “no dependen del gobierno”. Y agregó que “este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora. Seamos super claros en eso. No confundamos esto”.