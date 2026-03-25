Ministra Marín afirma ante el Congreso que ajuste fiscal no afectará programas para mujeres

En su primera exposición ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la ministra Judith Marín explicó este miércoles los principales ejes que regirán su gestión y se refirió al ajuste presupuestario del 3% anunciado previamente por el gobierno.

El eje del debate estuvo marcado por la incertidumbre en torno a los recortes fiscales anunciados para Hacienda recientemente. De forma transversal, las disputadas presentes insistieron en conocer el impacto real en programas dirigidos a mujeres.

“No se ha resuelto la duda más importante que tenemos nosotras y que tienen las mujeres en Chile hoy día”, cuestionó la diputada Consuelo Veloso durante la sesión.

Ante esto, la ministra buscó despejar inquietudes y afirmó que los beneficios no se verán afectados. “Ninguno de los programas ya comprometidos va a ser afectado”, afirmó. Además, precisó que los ajustes se concentrarán en bienes y servicios.

Sin embargo, la falta de detalles llevó a la comisión a solicitar un informe formal, el que será remitido una vez que la Dirección de Presupuestos (Dipres) valide la propuesta del Ejecutivo.

En ese sentido, otro de los puntos discutidos fue el controversial proyecto de sala cuna universal. “Hemos señalado que también es nuestra preocupación, pero que hay dos temas que nos preocupan y nos ocupan, que es una factibilidad técnica y también una sostenibilidad financiera en el tiempo”, sostuvo la secretaria de Estado.

Ejes de gestión

En el marco de una serie de exposiciones de los ministros en distintas comisiones del Congreso, Marín definió los ejes pragmáticos que guiarán su cartera: empleo femenino, conciliación de vida familiar-laboral y seguridad, directrices que definió como “las reales urgencias de las mujeres”.

En ese sentido, apuntó que “el sello que queremos darle (al ministerio) es un sello cercano, de terreno”. Además, subrayó que el diseño de políticas debe surgir desde el contacto directo con las mujeres.

En esa línea, relevó la coordinación interinstitucional con municipios y organizaciones sociales, así como el fortalecimiento de programas de la cartera como el “Programa 4 a 7″, que brinda apoyo a mujeres al cuidado de niñas y niños de 6 a 13 años a través de talleres de capacitación laboral.