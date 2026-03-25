SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministra Marín afirma ante el Congreso que ajuste fiscal no afectará programas para mujeres

    La ministra de la Mujer sostuvo que “ninguno de los programas ya comprometidos va a ser afectado”. Además, precisó que los ajustes se concentrarán en bienes y servicios.

    Por 
    Javiera Ortiz

    En su primera exposición ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la ministra Judith Marín explicó este miércoles los principales ejes que regirán su gestión y se refirió al ajuste presupuestario del 3% anunciado previamente por el gobierno.

    El eje del debate estuvo marcado por la incertidumbre en torno a los recortes fiscales anunciados para Hacienda recientemente. De forma transversal, las disputadas presentes insistieron en conocer el impacto real en programas dirigidos a mujeres.

    “No se ha resuelto la duda más importante que tenemos nosotras y que tienen las mujeres en Chile hoy día”, cuestionó la diputada Consuelo Veloso durante la sesión.

    Ante esto, la ministra buscó despejar inquietudes y afirmó que los beneficios no se verán afectados. “Ninguno de los programas ya comprometidos va a ser afectado”, afirmó. Además, precisó que los ajustes se concentrarán en bienes y servicios.

    Sin embargo, la falta de detalles llevó a la comisión a solicitar un informe formal, el que será remitido una vez que la Dirección de Presupuestos (Dipres) valide la propuesta del Ejecutivo.

    En ese sentido, otro de los puntos discutidos fue el controversial proyecto de sala cuna universal. “Hemos señalado que también es nuestra preocupación, pero que hay dos temas que nos preocupan y nos ocupan, que es una factibilidad técnica y también una sostenibilidad financiera en el tiempo”, sostuvo la secretaria de Estado.

    Ejes de gestión

    En el marco de una serie de exposiciones de los ministros en distintas comisiones del Congreso, Marín definió los ejes pragmáticos que guiarán su cartera: empleo femenino, conciliación de vida familiar-laboral y seguridad, directrices que definió como “las reales urgencias de las mujeres”.

    En ese sentido, apuntó que “el sello que queremos darle (al ministerio) es un sello cercano, de terreno”. Además, subrayó que el diseño de políticas debe surgir desde el contacto directo con las mujeres.

    En esa línea, relevó la coordinación interinstitucional con municipios y organizaciones sociales, así como el fortalecimiento de programas de la cartera como el “Programa 4 a 7″, que brinda apoyo a mujeres al cuidado de niñas y niños de 6 a 13 años a través de talleres de capacitación laboral.

    Más sobre:Judith MarinComisión de MujeresCongresoMinisterio de la Mujer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Lo más leído

    1.
    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    2.
    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    Contraloría oficia a la Segegob por publicación sobre “Estado en quiebra” en cuenta oficial de gobierno

    3.
    Cámara aprueba proyecto que restringe a inmigrantes en situación irregular acceder a beneficios fiscales

    Cámara aprueba proyecto que restringe a inmigrantes en situación irregular acceder a beneficios fiscales

    4.
    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    5.
    Grupo de excancilleres y exsubsecretarios cierra filas con candidatura de Bachelet a la ONU y critican retiro de apoyo del gobierno de Kast

    Grupo de excancilleres y exsubsecretarios cierra filas con candidatura de Bachelet a la ONU y critican retiro de apoyo del gobierno de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia
    Chile

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    “No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago
    Negocios

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP
    El Deportivo

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego
    Mundo

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme