Minuto a minuto: Los ocho candidatos presidenciales se enfrentan por primera vez en un debate

Esta noche, los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán por primera vez en un debate televisivo, que será transmitido por Chilevisión.

Hasta ahí llegaron José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (Partido Comunista), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (Partido De la Gente), Johannes Kaiser(Partido Nacional Libertario) y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El debate consta de tres segmentos. En el primero, los moderadores realizarán distintas preguntas a los candidatos, en las que cada uno contará con tres minutos para responder.

Posteriormente, en un segundo espacio, los abanderados podrán preguntar directamente a dos de sus competidores. Así, por ejemplo, mientras Jose Antonio Kast emplazará a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y a Eduardo Artés, Evelyn Matthei hará lo propio con el republicano y Marco Enríquez-Ominami. Jara, por su parte, podrá interpelar a Artés y al independiente Harold Mayne-Nicholls.

Por último, cada candidato contará con un minuto para unas palabras de cierre.

Sigue el debate primarias 2025, minuto a minuto

Ya se vive la transmisión previa En CHV se vive la transmisión previa al esperado debate presidencial, en señal habitual, por su página web y Youtube.

Jara en Instagram La candidata se toma unos minutos para subir a redes sociales una foto junto a sus asesores en CHV. View this post on Instagram A post shared by Jeannette Jara (@jeannettejararoman)

Marco Enríquez-Ominami también está en CHV El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami ya está en CHV junto a su equipo de campaña, su hija Manuela y un grupo de personas que identificó como representantes de “el Chile de hoy”.

José Antonio Kast ya está presente para el debate José Antonio Kast llegó en compañía de la directiva del Partido Socialcristiano, el abogado Cristián Valenzuela, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y Ruth Hurtado, la secretaria general de dicha colectividad.

Eduardo Artés también está en CHV El candidato por el Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, también está en CHV.

Parisi ya está en CHV Franco Parisi ya está en CHV junto a su hermana y asesora Zandra Parisi, y otros asesores.

Kaiser y Mayne-Nicholls llegan junto a sus esposas Johannes Kaiser arriba en compañía de Ivette Avaria y Harold Mayne-Nicholls junto a Eugenia Fernández​.

Evelyn Matthei llega acompañada de alcaldes Evelyn Matthei arribó acompañada de los alcaldes Carol Bown (San Miguel), Mario Desbordes (Santiago), Sacha Razmilic (Antofagasta), Rodrigo Wainraight (Puerto Montt) Isabel Valenzuela, de Colina a quienes le agradeció su presencia antes de entrar a CHV. También la acompaña el asesor de su comando Gonzalo Rojas May.