Senador Miguel Ángel Calisto (ind.): “El gobierno siempre va a encontrar en mí un aliado para llegar a acuerdos”

Miguel Ángel Calisto, senador independiente pero dentro del comité Evópoli-Demócratas, llegó a la Cámara Alta de la mano de la Federación Regionalista Verde Social.

Sin embargo, esa fue solo una jugada electoral para competir en la elección parlamentaria, dado el veto que impuso la derecha a su candidatura, en medio del proceso judicial en el cual aún se encuentra.

Ahora, estando en un comité oficialista, el representante de la Región de Aysén entrega sus definiciones políticas de cara a este periodo parlamentario y a lo que será su relación con el gobierno del Presidente José Antonio Kast. “No vamos a torpedear al gobierno, todo lo contrario”, asegura.

Usted fue electo por la FRVS, pero ingresó al comité de Evópoli, ¿se declara como senador oficialista u opositor?

Yo siempre he tenido una posición más bien moderada, de centro. Yo hoy día me ubico en la posición cercana a Demócratas, o a lo que era ese proyecto que estábamos construyendo. Por lo tanto, estoy en carácter de independiente.

Pero dentro del comité Evópoli...

Sí, pero como independiente, o sea, si usted me pregunta si soy de oposición o de gobierno, yo evidentemente tengo una mayor cercanía hoy día con el gobierno.

¿Eso significa que va a ser un senador de gobierno?

Vamos a contribuir en todo lo necesario para que al gobierno le vaya bien, sobre todo en los temas que por lo menos a nosotros nos interesan.

¿Y va a marcar alguna línea roja?

En ningún caso podemos retroceder en lo que se refiere a políticas públicas tan importantes que van en una línea más bien social, como es la gratuidad y los temas de pensiones. También lo relacionado con garantizar un acceso al transporte público a adultos mayores.

¿Eso quiere decir que si el gobierno plantea algo en esa línea no va a poder contar con usted?

Yo creo que hay distintos tonos de dialogar.

¿Si el gobierno avanza con agendas que a usted no le parecen, va a empezar a ser más crítico?

Mi tono va a ser de diálogo con el gobierno y de anticipar al gobierno cuáles son mis posiciones respecto de temas en que podemos tener ciertas diferencias.

Demócratas seguirá existiendo como movimiento, ¿se refugiará en ese espacio político?

En este minuto estoy absolutamente independiente. Lo que sí estoy convencido es que, en el futuro no muy lejano, debiéramos confluir todos los sectores de centro a fortalecer una institucionalidad partidaria que permita la expresión de quienes creemos que la política contingente es mucho más que la izquierda y la derecha.

Pero la oferta política del centro no ha sido llamativa en los últimos años, ¿por qué podría ser viable ahora?

Es cierto que hoy día no estamos presentes en el debate, porque existe un debate absolutamente maximalista. Pero en ese contexto vamos a contribuir a que el gobierno del Presidente Kast le vaya bien y a generar la mayor cantidad de acuerdos por el bien del sentido común y de la gente. No vamos a torpedear al gobierno del Presidente Kast, todo lo contrario.

Cuando dice que no va a torpedar, ¿significa que, cuando llegue un proyecto que a usted no le guste, está abierto a negociar?

El gobierno siempre va a encontrar en mí a un aliado para llegar a acuerdos y para que las iniciativas puedan avanzar.

¿Quedó satisfecho con el acuerdo administrativo al que arribaron en el Senado?

Fue una buena señal que el Congreso, o el Senado particularmente, haya empujado un acuerdo administrativo de los cuatro años que vienen. Y creo que ese acuerdo debiera seguir mejorándose para ir integrando todas las fuerzas políticas del Senado.

¿Cuál será su agenda legislativa?

Uno de los primeros elementos que es importante desde el Senado tiene que ver con políticas e iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento y el acortar brechas de las políticas que se aplican en las zonas extremas. Lo segundo, hay que contribuir para el desarrollo económico del país.

¿Cómo resolver el conflicto de los supersueldos? ¿Cree que se debe abordar al interior del Senado? Ossandón lo intentó, pero su proyecto es inconstitucional.

Se debe tomar una decisión respecto de un régimen de sueldo de todos los funcionarios del Estado, incluyendo las empresas públicas, incluyendo las corporaciones. En este caso, tanto el Senado como la Cámara, y también los poderes del Estado.

¿Qué le parece la definición del Presidente Kast de que hará uso de la facultad del indulto? ¿Cree que abrió un flanco innecesario?

El indulto es una potestad constitucional que tiene el presidente de la República. Y, hasta que eso no cambie, el presidente de la República tiene el pleno derecho de hacer uso de esa facultad.

Pero una cosa es la facultad constitucional y otra cosa es el timing político.

Lo que pasa es que el presidente ha demostrado ser muy honesto, excesivamente honesto respecto a lo que piensa. Y ha dicho cosas que efectivamente pueden generar cierta polémica, pero no ha dicho mentiras. Ha dicho lo que él piensa, y creo que es respetable.

¿Cómo evalúa el desempeño político del ministro Jorge Quiroz en la tramitación del proyecto de la parafina?

Siempre un gobierno, cuando inicia, no necesariamente todos los ministros tienen la experiencia política para poder enfrentar una crisis. Otra cosa es el timing político. Yo creo que debiéramos, quizás en ese caso, haber sido un poquito más paulatinos o que el golpe no haya sido tan inmediato.

¿Es excesivo el diseño del gobierno de incluir 40 medidas distintas en un solo proyecto de ley?

Hay que revisar en detalle cómo se aplica todo esto. Evidentemente, es harto trabajo y creo que uno siempre espera que estos casos se puedan discutir de manera un poco más particular.

¿Y ha visto que el gobierno se pueda allanar para discutir el proyecto de esa manera?

El gobierno está llano a poder escuchar los requerimientos y las observaciones que plantea particularmente el Congreso. Y este tipo de situaciones evidentemente causan y traen consigo costos políticos.