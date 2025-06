“No estamos para arreglines”: Mulet (FRVS) desecha propuesta de lista parlamentaria única en el oficialismo

El candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se desmarcó de una de las ideas impulsadas por sectores oficialistas y por el gobierno relativa a conformar una lista parlamentaria única de cara a las elecciones de noviembre.

El diputado encabezó hoy una actividad de campaña con 17 candidatos al Parlamento, 16 de todos los distritos de la RM y uno por Chiloé. “La señal muy clara que queremos dar hoy día, los regionalistas verdes, es que nosotros vamos a competir en todo Chile. Vamos a llevar candidatos y candidatas a diputados y a diputadas en los 28 distritos y en las siete circunscripciones senatoriales. Ese es el mensaje que le queremos decir hoy día a (Carolina) Tohá, a (Jeannette) Jara, a (Gonzalo) Winter, al Presidente (Gabriel) Boric, que nosotros queremos que haya una competencia amplia”, sostuvo aludiendo a sus contendores de las próximas elecciones primarias y al Mandatario.

En esa línea, se mostró partidario de que el progresismo se agrupe en dos listas parlamentarias. “Podemos entrar todos los partidos del oficialismo en todas las regiones. Ese es el mensaje que queremos dar hoy día. Y con mucha claridad y decisión. No estamos para hacer arreglines y listas entre cuatro paredes. Listas donde todos los partidos puedan competir con todos sus candidatos en todas las regiones, en todos los distritos”, enfatizó.

05 Junio 2025 Diario La Tercera y Radio Duna organizaron Debate Presidencial de primarias oficialistas con los candidatos Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

“No va a haber lista única. Y lo quiero decir con mucha claridad. Yo he tenido conversaciones con la mayoría de los partidos del conglomerado y todos dicen una cosa, pero están pensando las dos listas todos o prácticamente todos. Creo que no me he reunido solo con el Frente Amplio, pero sí en general con todos. Todos dicen, bueno, es imposible la lista única. Y con la lista única no nos va a ir bien”, dijo.

El abanderado justificó su preferencia aseverando que “con las dos listas nos va ir mejor porque llegamos a más electores. Vamos a llegar con 366 candidatos a diputados y a diputadas y vamos a tener un abanico mucho más grande donde le vamos a competir con fuerza a la derecha”.

“La lista única favorece a dos o tres partidos de los ocho y ellos son los que la impulsan. Pero están pensando en sus partidos, no están pensando en el país ni están pensando en el resto de las ideas”, zanjó.