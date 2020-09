“No hubo reparos a la documentación” y “nunca me opuse a un control”: Diputados Silber y Carvajal se defienden tras anuncios de sumarios sanitarios en su contra

El diputado de la DC, Gabriel Silber, se refirió al sumario sanitario cursado en su contra por haber traspasado un control en la región de Ñuble sin mostrar la documentación respectiva durante las Fiestas Patrias.

Según informó Emol, “los funcionarios policiales lo buscaron en Internet, y al percatarse que era un diputado, le permitieron seguir su camino”.

Según explicó el diputado, desde hace varios años que tiene residencia en la región del Biobío y en conversación con Radio Imagina aseguró que mostró a los fiscalizadores los documentos que acreditaban esta situación.

“Tenía el pasaporte sanitario y tenía mi credencial que acredita que soy diputado. No hubo ningún reparo de la documentación, tal así que no es que me dejaran pasar por ser el diputado, sino que a todos les pareció prueba suficiente el cómo accedí a la región”, sostuvo la autoridad, negando además que se estaba trasladando a su segunda vivienda.

“Hace muchos años y es parte de mi vida, decidí dónde vivir. Y además tuve que acreditarlo en terreno en las condiciones que tuve que describir. Que para algunos incluso tiene que ser un vejamen pero yo lo entendí como parte del ejercicio de la labor fiscalizadora”, agregó.

En este sentido, el legislador también cuestionó la “imparcialidad e independencia" de las autoridades de las autoridades de la región de Ñuble.

Diputada Carvajal: “En ningún momento me he opuesto a un control sanitario”

Durante la jornada de este lunes, la diputada Loreto Carvajal, también emitió una declaración refiriéndose al sumario sanitario que le fue cursado tras haber evadido un control sanitario el sábado, según anunció la Intendencia de Ñuble el pasado fin de semana.

Carvajal expresó que “en ningún momento me he opuesto a un control sanitario. He cumplido con todos los protocolos y documentación necesaria para transitar desde Biobío a Ñuble. Además, de descartar la existencia de un altercado con los funcionarios fiscalizadores”.

Según relató, “el control se realizó y como cualquier ciudadana he cumplido con los protocolos y con el procedimiento que corresponde” y agregó que “al día de hoy no he recibido ninguna notificación por parte de Carabineros, Seremi de Salud, ni Fiscalía, y en caso que eso ocurra me pondré a disposición de la autoridad pertinente para aclarar lo denunciado por los medios de comunicación”.