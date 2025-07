“No llevo 12 años de candidata a la Presidencia”: la arremetida de Jara contra Matthei en foro económico

En el foro económico de la Sofofa junto a La Tercera y Radio Duna, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, sorteó las arremetidas de sus contendores de oposición, Evelyn Matthei de Chile Vamos y José Antonio Kast por el Partido Republicano.

Los emplazamientos contra Jara principalmente apuntaron a las cifras de desempleo y cuestionamientos a su programa tributario. Ante esto, la candidata defendió que "en las campañas hacen muchas promesas y después nadie se hace cargo de cumplirlas”.

En ese sentido, cuestionó la baja de impuestos que plantean Kast y Matthei.

En medio de su oratoria en contra de la baja de impuestos a las grandes empresas, también criticó a Matthei y sus intentos por llegar a La Moneda: “Conozco al Estado, porque no llevo 12 años de candidata a la Presidencia, pero sí he trabajado mucho tiempo en el Estado, lo que les puedo decir es que el gasto público es muy grande y si hay menos ingresos lo que se va a ver afectado es el gasto social; PGU, pensión en las FuerzasArmadas, salud, educación. Por eso lo veo no realizable".

Las propuestas de Jara

La candidata del Pacto Unidad por Chile destacó tres grandes lineamientos en su programa económico.

“Mi primer compromiso es que no voy a hacer propuestas que no vaya a poder cumplir. Por más que a lo mejor aquí podría agarrar algunos votos si les digo que les bajo los impuestos, pero como tengo la tesis de que eso no es posible hacerlo en el país, no lo voy a prometer”, indicó.

Asimismo, destacó la idea de mantener la política fiscal chilena en “términos de tener una trayectoria creíble de estabilización de la deuda pública”.

Por último, resaltó impulsar la optimización de recursos en la Dipres: “Hay muchos programas que se pueden optimizar. Mi experiencia que he estado en varios gobiernos, es que hay equipos que trascienden los gobiernos. Pero efectivamente lo que nos ha ocurrido es que hay programas que no logran ajustarse. Me imagino que debe ser por presiones políticas del momento en el que esos ajustes se quieren hacer, pero comparto que hay que tomar ahí definiciones para hacer los cortes que haya que hacer".