“No me parece correcto”: Convencional UDI Carol Bown critica proyecto de parlamentarios de su partido para que constituyentes no puedan participar en campañas electorales

La convencional de la UDI Carol Bown criticó el proyecto de ley emanado desde su partido para que los constituyentes no puedan participar en campañas electorales.

“La tarea asignada a los Convencionales Constituyentes no es otra que la redacción del texto constitucional que regirá a nuestro país por los próximos 40 años, y que consiguientemente, debe ser un texto neutro que permita adaptarse al transcurso del tiempo, sin tener mayores consideraciones políticas partidistas. Ello, por cuanto el Estado y la consagración del poder deben de prescindir siempre del interés partidista, a fin de asegurar neutralidad en las instituciones y en el ejercicio del poder, y en este caso, del poder constituyente originario”, se lee en el documento de ingreso del proyecto, que ocurrió el 28 de septiembre, el cual tiene como autores a los diputados gremialistas Sandra Amar, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Cristián Labbé, Nicolás Noman, Iván Norambuena, Gustavo Sanhueza y Gastón Von Mühlenbrock. Y propone un artículo único:

Los Convencionales Constituyentes tendrán prohibido participar en actividades relacionadas a campañas electorales de los distintos candidatos a cargos de elección popular. Esta prohibición se encontrará vigente mientras los Convencionales Constituyentes se encuentren en ejercicio de su cargo.

Consultada por La Tercera, la ex Subsecretaria de la Niñez, quien figura como enlace entres su colectividad y el comando de Sebastián Sichel desde julio, explicó que si bien conocía la moción parlamentaria, no está de acuerdo con su objetivo. “No estoy de acuerdo en general con ningún proyecto que restrinja la libertad de un particular en su tiempo en que trabaja como privado (...) todos los ciudadanos podemos hacer campaña por quien queramos y por quien nos represente, siempre y cuando no sea con recursos del estado, ni en horario de trabajo”, señaló.

“Los convencionales constituyentes somos ciudadanos igual que todas las personas. Yo soy militante de un partido político que participó en una primaria en la cual ganó un candidato -que no era el de mi partido- y posteriormente a eso nos cuadramos, como lo establece la ley. Ahora, como yo tenía una especial cercanía con Sebastián Sichel porque fue ministro, y por razones anteriores, yo me puse a disposición inmediatamente con la campaña y me transformé en el enlace, la persona a cargo de la UDI de la campaña”, señaló.

Bown manifestó que ella “jamás” ha hecho campaña con financiamiento fiscal o mientras se desempeña como convencional, y que tampoco lo hará. Sin embargo, considera que “restringir a una persona -cualquiera que sea- que haga campaña, no me parece correcto. Así como lo hacen los alcaldes en ejercicio, los convencionales lo mismo. Está bien que se haga siempre y cuando sea sin recursos del estado y no en horario de trabajo”.

Finalizó argumentando que cree que todos tenemos “no solamente el derecho, sino el deber de participar en las campañas políticas dando a conocer a las personas lo que, en el fondo, consideremos que es lo mejor para el país”.

“El riesgo que estamos corriendo como país es muy grande”

Durante la tarde de este lunes, Carol Bown publicó en sus redes sociales un video apoyando la candidatura presidencial oficialista. En el registro audiovisual se le ve hablando frente a la cámara, y en el fondo un telón de la campaña de Sichel. Con música épica de fondo, la convencional electa por el distrito 15 menciona que la próxima elección es la “más importante a la que nuestra generación se ha visto enfrentada”, y hace una invitación a participar en la votaciones, además de promover “con convicción” los ideales que representa la candidatura.

“Eso es Sebastián Sichel. Su proyecto es nuestro proyecto de libertad, de cambios con unidad, seriedad y paz, lo veo todos los días desde dentro de la Convención. El riesgo que estamos corriendo como país es muy grande. Que gane Gabriel Boric es darle el control total al Partido Comunista, al Frente Amplio y a la Lista del Pueblo. No están los tiempos para darnos gustitos ni arriesgarnos. Solo Sichel le gana a Boric en segunda vuelta”, continúa la alocución.

Asimismo, señaló en el video que “nos acostumbramos a vivir en un país libre y no nos damos cuenta lo que estamos arriesgando. De todos depende que sigamos viviendo en un país de libertad. ¿Se puede? Claro que se puede”.