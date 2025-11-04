“No se puede tener gente de 80 años pudriéndose en la cárcel”: Kaiser por posible indulto a Miguel Krassnoff

Ayer el Presidente Gabriel Boric anunció que el penal Punta Peuco se convertirá finalmente en una cárcel común, tal como lo dio a conocer en su última Cuenta Pública.

Como era de esperar, en las filas opositoras el tema generó críticas. El candidato presidencial Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) no se quedó al margen.

Es bajo ese marco, que hoy en el debate presidencial de ARCHI, el diputado libertario fue consultado sobre si él en su eventual mandato indultaría a Miguel Krassnoff, condenado por crímenes de lesa humanidad recluido en Punta Peuco.

“Voy a cerrar el capítulo 73-90. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión”, contestó.