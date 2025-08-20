SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Nueva baja en equipo de Matthei: Pérez Pallares deja el comando y Sutil sigue ajustando nueva estrategia

Este lunes, el experto en marketing comunicó su decisión al empresario Juan Sutil, quien está a cargo de la estrategia de Evelyn Matthei. Además, también dejará sus funciones Pía Margarit, encargada de programación, debido a que asumió una candidatura al Congreso.

Por 
Rocío Latorre
 
Paula Catena

El lunes, el publicista y experto en marketing político, Daniel Pérez Pallares, se reunió con el empresario Juan Sutil.

En el comando de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos, Pérez Pallares le planteó al expresidente de la CPC que dejaría la campaña presidencial.

Según quienes supieron del intercambio, el ecuatoriano -quien aterrizó en julio en la contienda electoral de la exalcaldesa a raíz de una recomendación que hizo el senador Manuel José Ossandón (RN)- le transmitió a Sutil que tenía diferencias con el resto del equipo en la estrategia creativa de campaña.

De acuerdo a las mismas versiones, Sutil -a quien conoce hace años e, incluso, trabajó en su campaña para el Consejo Constitucional- le propuso colaborar desde otra área. Sin embargo, el experto en marketing declinaría a esa opción.

Sin embargo, según otras versiones del comando, fue decisión de Matthei, Sutil y Coloma hacer ajustes en esa área y, por lo mismo, era bueno hacer un cambio con Pérez Pallares. Su salida, además, se da en momentos en que también se reforzó el equipo con María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez.

En el último tiempo, el publicista ha estado en la mira de Chile Vamos porque a él le sindicaron la estrategia de endurecer el tono contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también la idea de la dualidad de Matthei, donde se ha intentado destacar su cercanía, pero también su liderazgo para tomar decisiones.

Así, la salida de Pérez Pallares se transformó en una nueva baja en el equipo de la exministra. Ya en junio pasado, Carla Munizaga dejó la jefatura de comunicaciones, argumentando razones personales debido al accidente que sufrió una de sus hijas. Sin embargo, también algunos en el sector transmitieron que tuvo diferencias con el jefe de campaña, Diego Paulsen.

El equipo de Matthei ha sufrido varias modificaciones, entre ellas, eliminó a sus 11 voceros que originalmente había presentado debido a los enredos que se producían para tener un relato común. Luego, hizo cambios en el comité político, el más grande fue hace dos semanas con la incorporación de Juan Sutil a cargo de la estrategia y con el fortalecimiento del rol del senador Juan Antonio Coloma, quien debe hacerse cargo de lo más político e intentar contener los descuelgues del sector en favor de Kast, lo que, hasta ahora, no ha podido.

Este martes, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado renunció a RN debido a su molestia porque lo dejaron fuera de la nómina parlamentaria y también para respaldar la postulación del republicano.

Coloma y Sutil llegaron a intentar apuntalar el rol de Paulsen, quien soterradamente enfrentó cuestionamientos por la estrategia de la campaña.

Consultados en el comando por la salida de Pérez Pallares, se limitaron a decir: “Agradecemos el trabajo realizado por Daniel Pérez Pallares, quien deja el equipo de manera voluntaria, tras estructurar de gran manera el equipo de marketing durante una etapa importante de la campaña”.

Salida de jefa de programación

Por razones distintas a la de Pérez Pallares, la jefa de programación del comando de Evelyn Matthei, Pía Margarit, dejará la casona de Enrique Foster.

La arquitecta fue nominada por la UDI para competir como diputada al distrito 15 en la Región de O’Higgins. Algo que fue ratificado el lunes por la noche, tras confirmarse su inscripción ante el Servicio Electoral (Servel).

Allegados a la -ahora- candidata aseguran que hablará con la candidata en el transcurso de la mañana para comunicar su renuncia, pues más tarde, Matthei convocó a los candidatos de la UDI a tomar la fotografía de campaña. Actividad a la que Margarit también está convocada.

¿Qué hacer con Kast?

Con la llegada de Sutil y Coloma el comando ha intentado ajustar la estrategia con miras a intentar revertir el escenario. Hasta ahora, tanto en los sondeos públicos como los internos que maneja el equipo de la exalcaldesa, Matthei está tercera en las preferencias presidenciales. Sin embargo, en su círculo están convencidos que ella es la que tiene más capacidad de crecer y que hay margen para pasar al balotaje.

Por lo mismo, rediseñaron el despliegue territorial y comunicacional. Así, tienen establecido un cronograma con las giras de Matthei, con un fuerte foco en lo programático, enfocado en las necesidades de cada región.

Sin embargo, hay un punto que todavía está pendiente: cuánto diferenciarse de José Antonio Kast. Esto, para evitar flancos con la coalición, donde algunos cuestionan el “fuego amigo”.

Además, hay otro asunto que no ha sido resuelto: Matthei todavía no compromete su eventual apoyo en segunda vuelta a Kast, en caso de que él resulte ganador, lo que ha despertado críticas en Chile Vamos.

En su equipo transmiten que existen dos razones para no hacerlo: uno quiere evitar ponerse en un escenario donde ella es derrotada y, en segundo lugar, todavía está molesta con la “campaña sucia” que -acusó- levantaron los republicanos en su contra.

En el comando recalcan que ahora la idea es enfrentarse a Kast, no confrontarse.

Más sobre:La Tercerapresidencial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Por apoyo presidencial: Rincón asegura que “no podría estar del lado” de Jeannette Jara ni de José Antonio Kast

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

5.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”
Chile

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Ley Karin bajo la lupa
Negocios

Ley Karin bajo la lupa

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

Bolsa de Santiago cae de máximos históricos, afectada por negativo desempeño de SQM

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol
El Deportivo

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones