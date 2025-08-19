SUSCRÍBETE
Política

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Su decisión la comunicó este martes en la tarde en un almuerzo del comité parlamentario. Esto, después de haber quedado fuera de la elección senatorial en La Araucanía y en medio de sus críticas a la campaña de Evelyn Matthei. El comando de la abanderada del sector intentó hacer gestiones para revertir su decisión, sin embargo, no lo consiguió.

Por 
Pedro Rosas
 
Paula Catena
Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast.

En medio de sus críticas a la campaña de la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, este martes el diputado Miguel Mellado presentó su renuncia a la jefatura de bancada de Renovación Nacional (RN).

Durante la tarde, en un almuerzo con el comité, el diputado por La Araucanía anunció su decisión. Pero no solo eso, sino que también notificó que dejará la colectividad liderada por Rodrigo Galilea.

La noticia, incluso, llegó hasta el comando de Matthei donde conversaron con el diputado para convencerlo de mantenerse en el partido, sin embargo, no tuvieron éxito. En el equipo de la exalcaldesa les inquietó el tema porque tras su renuncia, el parlamentario dará paso a respaldar la candidatura del líder republicano, José Antonio Kast, a quien -hace tiempo- venía haciendo guiños.

Hace unos días, Mellado ya había adelantado la posibilidad de dejar la tienda.

Yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”, dijo, en un programa de streaming, después de quedar fuera de la nómina del partido para la elección senatorial en La Araucanía.

Según explicó, pese a estar liderando en las encuestas en la región, su nombre no estaba siendo tomado en consideración y, en ese contexto, declinó la opción de competir.

En esa zona, RN finalmente inscribió a los diputados Jorge Rathgeb y Miguel Becker.

Su renuncia se da en medio del ruido por los descuelgues de parlamentarios y candidatos en favor del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

De hecho, en las últimas semanas el ahora exjefe de bancada de RN había sido uno de los parlamentarios más críticos respecto a la estrategia de campaña de la candidata de Chile Vamos e incluso, al ser consultado al respecto, había evitado responder por quién votaría en primera vuelta.

Además, antes de empezar los primeros descuelgues en la campaña, el diputado advirtió a La Tercera que “después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con Matthei”.

En medio de esos cuestionamientos, se reunió en La Araucanía con la secretaria general del Partido Republicano y su exjefa de gabinete, Ruth Hurtado, y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Ambos candidatos de la tienda al Senado.

Respecto a ese encuentro, desde su entorno descartaron acercamientos con los republicanos y aseguraron que se trató solamente de una reunión de amistad.

Los otros descuelgues

A Mellado se suman los casos del expresidente de RN Carlos Larraín, y el senador Alejandro Kusanovic, quienes se pronunciaron públicamente a favor de Kast, dichos por los que la directiva del partido remitió los antecedentes a los tribunales de la tienda.

Otros como los diputados Andrés Celis (RN) y Jorge Alessandri (UDI), también abrieron la posibilidad de que Matthei no llegara a la primera vuelta. Eso sí, posteriormente, salieron a retractarse.

La semana pasada, en tanto, el tema volvió a generar preocupación en el comando de la exalcaldesa después de que unos dirigentes del partido en la región del Biobío salieran a pronunciarse apoyando al republicano.

En este contexto, hace unas semanas, los fichajes del empresario Juan Sutil y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, en el comando de Matthei llegaron justamente a ordenar a los parlamentarios y terminar con los ruidos por eventuales descuelgues. Sin embargo, Mellado se transformó en una nueva baja que no lograron contener.

