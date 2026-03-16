Nuevo hogar, nueva oficina, pero asesores conocidos: los primeros días de Boric fuera del poder

El ex presidente Gabriel Boric se retira del Congreso Nacional luego de la ceremonia de cambio de mando presidencial.

Dos días después de abandonar el poder, el 13 de marzo, el expresidente Gabriel Boric instaló su nueva oficina de trabajo en el barrio Bellavista de Recoleta, particularmente en las instalaciones del edificio Pits.

El viernes pasado Boric no llegó solo. También lo acompañaron un equipo conformado por la exadministradora de La Moneda, Antonia Illanes (FA), y por su otrora jefa de comunicaciones, Nicole Vergara.

Se trata de dos de sus asesoras históricas, que lo han acompañado desde su época de parlamentario y que lo asesoraron en la Presidencia durante sus años en el poder.

Illanes fue su jefa de gabinete cuando fue diputado. Luego entró como subsecretaria de Deportes, donde se encargó de la planificación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el principal logro de Boric en dicha materia. Allí, el rol de la abogada de la Universidad de Chile fue bien valorado, al punto de que el entonces Presidente la ungió como nueva directora administrativa de la Presidencia, en reemplazo de Antonia Rozas, quien dejó el cargo luego del caso de Hugo Morales, gásfiter que murió tras trabajar en Palacio.

En ese rol Illanes estuvo hasta el fin del gobierno de Boric. Por su parte, Nicole Vergara dirigió las comunicaciones del expresidente cuando fue diputado y luego desembarcó en su Segundo Piso cuando llegó a La Moneda. La periodista reforzó el Ministerio de Deportes cuando se realizaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y luego reemplazó a Tatiana Klima como directora de comunicaciones del Presidente.

Vergara acompañó al Presidente en una de sus mayores crisis en La Moneda: el caso Monsalve, que salió a la luz en octubre de 2024 cuando se conoció la denuncia por violación y abuso sexual interpuesta por una funcionaria en contra del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Boric ha reconocido como uno de sus errores el manejo de ese asunto, particularmente la conferencia de prensa de 53 minutos que dio en Lampa al día siguiente de la renuncia de Monsalve en la que detalló la forma en que recibió los antecedentes y sus últimas comunicaciones con la exautoridad. En esa oportunidad tuvo un impasse público con Vergara, quien intentó acotar su intervención pública. Luego le pidió disculpas por haberle llamado la atención frente a la prensa.

Vergara ahora seguirá viendo las comunicaciones de Boric, funciones en las que estará acompañada por la periodista Daniela Yáñez, quien previamente trabajó con ella en la Presidencia.

Boric tendrá su nueva oficina en la frontera entre Santiago y Recoleta, a solo pasos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estudió y se forjó políticamente. También estará en el mismo edificio donde se graba el matinal “Una mañana fabulosa”, donde se dio a conocer la noticia.

En la comunicación oficial transmitieron que el nuevo proyecto de Boric se realizará “con miras a seguir aportando a Chile”. La oficina, sin embargo, aún no tiene un nombre, transmiten desde el equipo del exmandatario.

Nuevo hogar y lejos de la contingencia

Con esto, Boric sigue dando sus primeros pasos tras dejar el poder. El pasado 11 de marzo, tras la ceremonia de cambio de mando, convocó a todos sus colaboradores y exautoridades a un encuentro de camaradería en Pirque.

La cita se organizó por grupos y tuvo un estilo de cóctel, por lo que Boric se fue paseando por los distintos círculos de exministros que se formaron. El ambiente, dicen los presentes, fue cordial y el expresidente no entregó mayores detalles sobre su futuro. Sí les entregó a cada uno un libro elegido por él, a modo de agradecimiento.

Luego, Boric se trasladó hasta su residencia temporal en San Miguel, en un departamento que comparte con su hija Violeta y su pareja, Paula Carrasco, hasta que las remodelaciones de su nueva cada -en la misma comuna- estén listas en unos meses.

De momento Boric ha evitado meterse en temas de contingencia, pese a que desde el gobierno de José Antonio Kast han puesto como uno de sus ejes las críticas a su administración.

El expresidente adelantó que esta sería la tónica para sus primeros meses fuera del poder. Según la familia del exmandatario, tiene proyectado ir de vacaciones a Tierra del Fuego.

Quienes sí han salido al paso de las ofensivas de La Moneda fueron los exministros Nicolás Grau y por Álvaro Elizalde.

El extitular del Interior abordó en sus redes sociales, este lunes, la puesta en escena con la que Kast presentó su zanja fronteriza en Arica y la detención de casi tres mil prófugos.

“Es una buena noticia el éxito de estos operativos. Sin embargo, no es algo nuevo. En el gobierno del Presidente Boric se realizaron regularmente varios, incluso con un mayor número de detenidos en algunos casos. La diferencia es que ahora los medios lo destacan y las nuevas autoridades lo presentan como novedad”, posteó Elizalde.

Más allá de su silencio inicial, al expresidente Boric sí le interesa la defensa de su legado, por lo que se proyecta que esto sea parte de las labores de su nueva oficina. Esto más allá de otros temas de interés para el exmandatario, como la innovación y nuevas tecnologías, materias que ha abordado con diversas figuras, entre ellas el cofundador de NotCo, Pablo Zamora, quien se ha mostrado disponible para cooperar en sus nuevos proyectos.