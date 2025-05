“Oportunidad histórica de cambio” y “no garantiza la paz”: las reacciones parlamentarias por los anuncios de Boric en materia indígena

Luego del anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en torno a los proyectos que buscan solucionar el denominado conflicto mapuche, diversos parlamentarios reaccionaron a la cadena nacional de este jueves.

Y es que el anuncio de una serie de proyectos de ley en torno a las tierras indígenas, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y una eventual consulta al pueblo mapuche, despertaron el desacuerdo, manifestado principalmente por legisladores de oposición y el apoyo de los diputados oficialistas.

La senadora por la Región de Los Ríos, María José Gatica (RN) señaló que “el gobierno casi terminando su período intenta dividir a Chile aún más de lo que ya lo ha hecho y lo hace con la disposición ideológica fracasada, que Chile rechazó ampliamente en el primer plebiscito".

“La propuesta de la Comisión por la Paz, no solo no garantiza la paz, sino que arrastra a la zona a un debate que profundiza aún más la inseguridad de las regiones del sur. Si el Estado no combate primero a los terroristas, ninguna ley tendrá efecto para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur”, afirmó la parlamentaria.

En RN cuentan con cuatro diputados por la zona de La Araucanía, quienes emitieron una declaración conjunta en la que criticaron los anuncios presidenciales.

Diputados RN por La Araucanía. De derecha a izquierda: Jorge Rathgeb, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado.

El diputado Miguel Becker afirmó que “por fin el Presidente de la República está hablando de terrorismo y está hablando también de preocuparse de las víctimas. Por fin, Presidente, pero por otro lado, una consulta indígena que el propio señor (Alfredo) Moreno sabe que es absolutamente irrealizable en la Región de La Araucanía”.

“Ya lo probamos, ya lo hicimos y fue imposible desarrollar ninguna de las propuestas de Consulta Indígena. Lamentablemente es una situación que no se va a poder materializar en el corto plazo. Y también por otro lado, aquí hay un millón de chilenos que viven en la Región de La Araucanía y no deben hacerse distingos de ninguna especie”, planteó.

El diputado Miguel Mellado, por su parte, catalogó las palabras del Presidente Boric de dichos en “modo campaña” y se preguntó por el origen de los fondos utilizados en los proyectos anunciados. “Va a enviar un proyecto de ley de reparación de víctimas, pero no dijo cuánto costará ni cómo se financiará. Este plan no es más que una versión maquillada del fracasado ‘Buen Vivir’, que terminó beneficiando sólo a los amigos del Presidente”.

A su vez, su par el diputado Jorge Rathgeb fue enfático en insistir en la falta de unanimidad que existió en la comisión, lo que a su juicio, le restó la fuerza que se esperaba. “Mientras una comisión no fuera firmada por unanimidad como se dijo, pierde la fuerza que se esperaba. Sigue habiendo más dudas que certezas sobre la viabilidad de aplicar este informe”.

El último de los diputados RN en la región, Juan Carlos Beltrán, criticó que “la gente de La Araucanía no necesita más discursos ni promesas postergadas. Necesita que le devuelvan la tranquilidad y la justicia que se merecen. Hoy lo que vimos fue un anuncio que no cambia la vida de quienes siguen viviendo con miedo”.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Sergio Bobadilla, por la Región del Biobío, manifestó que “sin combatir el terrorismo no habrá paz en el sur. Y Boric es amigo de los que hoy ejercen violencia desde Temucuicui. Y esto no es más que una cortina de humo para tapar el desastre de corrupción que tiene el gobierno”.

Por el Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, se preguntó “¿el Plan Araucanía de Boric? Empezar una consulta indígena. Justo ahora, en año de elecciones".

“¿Para qué creen que va a usar el gobierno todo ese despliegue en terreno pagado con nuestros impuestos? Tengan claro que los estamos mirando”, advirtió Sánchez al Presidente Boric.

El diputado por La Araucanía, Stephan Schubert, (ind-Rep) indicó que en la tienda de José Antonio Kast “llama profundamente la atención” que al referirse a la situación en la Macrozona Sur, Boric “no utilice la palabra terrorismo”. “Aborda un tema donde el terrorismo es uno de los problemas principales y ni siquiera lo menciona”, relevó.

Asimismo, cuestionó que el mandatario “habla de un reconocimiento constitucional, sin explicar el alcance que pueda tener y los riesgos que esto significa para nuestro país”. Asimismo, objetó que el jefe de Estado “habla de reparación a víctimas, en circunstancias que hay un proyecto de reparación a víctimas, más de un proyecto, que está presentado y que simplemente le podrían haber dado urgencia y movimiento para que ese proyecto se aprobara”.

En este sentido, dijo que “no era necesaria una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Acá se ve un gusto político del Presidente de la República que no se condice con la realidad de lo que estamos viviendo en La Araucanía (...)“.

A su turno, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) afirmó que con sus anuncios “Boric insiste en dividir Chile”.

Al respecto, sostuvo que “mientras la violencia, el desempleo y la corrupción crecen sin control, el Presidente presenta un paquete de medidas identitarias que profundizan la fragmentación del país”.

Al respecto, agrega que el mandatario “propone reconocer al pueblo mapuche como sujeto de derechos especiales, crear un órgano político paralelo de representación indígena y reformar el sistema de tierras para entregar predios sin demostrar daño ni necesidad. Todo esto, sin respaldo ciudadano, sin responsabilidad fiscal y sin soluciones concretas a los problemas reales de los chilenos. Un legado ideológico que el país ya rechazó en las urnas y que ahora se intenta imponer por decreto”.

Oficialismo respalda anuncios

Desde la otra vereda, el diputado de la Región Metropolitana y precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, respaldo los anuncios realizados por Boric.

“Estamos ante una oportunidad histórica de cambio que Chile no puede dejar pasar. Con una mayoría transversal, el Informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento propone el camino que el país necesita: avanzar con convicción hacia la justicia, la paz y el futuro”, escribió a través de su cuenta en X.

Winter agregó que “Chile necesita dejar atrás el estancamiento y la resignación. Hoy es el momento de apostar por el cambio, acoger este acuerdo histórico y construir juntos el futuro que merecemos. Abramos un nuevo capítulo para nuestro país: por justicia, paz y un Chile que avance”.

Desde la misma tienda, Ericka Ñanco, diputada por La Araucanía, destacó “el Estado de Chile, a través del gobierno de Gabriel Boric, nos ofrece por primera vez un camino claro para subsanar dos siglos de rezago: reconocimiento constitucional, representación real y una nueva relación con el Estado”:

“Tal como señaló el Pdte ‘esta es una oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz’. No estamos destinados a vivir en el conflicto. La Araucanía tiene todo para ser una tierra de encuentro y futuro”, concluyó.