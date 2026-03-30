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    Oposición carga contra las últimas medidas del Ejecutivo y apuntan sus dardos a Steinert tras reunión con la CUT

    Durante esta jornada los timoneles de los partidos de la oposición se reunieron con representantes de la CUT en Santiago, donde abordaron principalmente la contingencia, las aprensiones de la organización gremial y sus visiones sobre las medidas del gobierno de Kast.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    De izquierda a derecha: Constanza Martínez, Paulina Vodanovic, Lautaro Carmona

    Este lunes, los presidentes de los partidos de la oposición criticaron las últimas determinaciones por parte del Ejecutivo. En particular, apuntaron contra los ministros de Seguridad (Steinert) y de Hacienda (Quiroz) y las decisiones en estas carteras.

    Lo anterior, luego que durante la mañana de este lunes sostuvieran una reunión de coordinación en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la cual habrían solicitado los líderes opositores según declararon los representantes gremiales.

    En las próximas semanas también nos reuniremos con los partidos oficialistas, porque el quehacer de nuestra central es de ser interlocutores, y vamos a plantearle a todos los partidos y a todos los parlamentarios nuestra visión de lo que está sucediendo hoy día con las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Kast”, detalló el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

    Esta reunión fue bastante honesta, le dijimos nuestras aprensiones, dejamos bien claro y preciso con los compañeros de los partidos políticos de oposición y lo haremos en su tiempo con los partidos oficialistas, que la CUT es un organismo interlocutor que tiene instrumentos propios dentro de su orgánica, donde hace debate democrático”, agregó el representante gremial.

    CUT

    Críticas a Trinidad Steinert

    Respecto a la titular de Seguridad, cuestionada por los anuncios de recortes y por las dudas generadas tras la petición de retiro a la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, los jefes de las colectividades hicieron un llamado al gobierno a refocalizar el debate en la mismas necesidades de la cartera.

    “La ministra hasta aquí lo que ha producido es sólo una sucesión de bochornos, que no tiene nada que ver con diligencia, diligencia tiene que ver de diligente, de ser eficaz, de ser eficiente”, señaló sobre Steinert el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

    “Más ha aparecido en el tapete del debate una interna respecto a funcionarios de la PDI que me parece, si hubiera sido así, hay una desprolijidad en tratarlos públicamente, porque la gente no entiende cuál es la razón que tiene esa competencia o ese celo entre la ministra y una funcionaria de PDI. Entonces, creo que no lo ha hecho bien”, concluyó el líder del PC.

    Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic criticó los anuncios de recortes en Seguridad, dados a conocer durante la semana pasada.

    “Eso es de mucha gravedad, porque así como se está afectando la seguridad, también se va a afectar la salud y se van a afectar otros derechos que son muy importantes para los chilenos y chilenas”, enfatizó la presidente del Partido Socialista.

    “Aquí hay un llamado al gobierno al orden, a que reestudie esta rebaja transversal de todos los ministerios por parejo, porque un ministerio con el ministro que sea, si no tiene recursos, no va a poder funcionar. En una materia tan importante para el país como es la seguridad necesitamos tener recursos asegurados”, agregó sobre la ministra de seguridad la parlamentaria por el Maule.

    Mientras tanto, la presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, pidió al gobierno que en el tema de la seguridad “tengamos una política de Estado, que es lo que nosotros intentamos hacer durante el gobierno anterior y que tenemos toda la voluntad para poder compartir experiencias, para que no se reduzcan la cantidad de dinero que tenía la seguridad”.

    Más medidas sociales

    Por otro lado, los presidentes opositores enfatizaron que no se han tomado las medidas necesarias para afrontar los problemas económicos ocasionados por el contexto mundial y, en particular, por la determinación de subir el precio de los combustibles.

    “Lo que queremos ver hoy día es respuesta en materia de transporte, en regiones, en materia de aumento del costo de la vida que va a significar el aumento del combustible. Y por lo tanto, lo que queremos expresar con muchísima claridad es que aquí no sirven medidas parche”, enfatizó Martínez.

    Desde el PS, Vodanovic criticó que “aquí no ha habido ninguna medida paliativa para la ciudadanía respecto del alza de los combustibles, entendiendo por combustibles el diésel y la gasolina. Hay una medida que se tomó en esta ley respecto del kerosene, es decir, para que las familias no aumenten su gasto en parafina. Eso, principalmente, pensando en el invierno y en la calefacción”.

    Mientras tanto, Carmona aunque considera que focalizar medidas en colectiveros, taxistas y chóferes es correcto, resulta finalmente insuficiente al repercutir el alza de los combustibles en la canasta básica.

    No pueden los trabajadores pagar el costo de una crisis que tiene que ver con una guerra de responsabilidad de Estados Unidos e Israel, sin tener saber leer ni escribir, no tiene ninguna responsabilidad en eso”, enfatizó el exdiputado.

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    Más sobre:CUTPaulina VodanovicConstanza MartínezLautaro CarmonaAlza combustiblesTrinidad SteinertSeguridad

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