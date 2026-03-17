Oposición critica retiro del proyecto de negociación ramal y algunos apuntan a ingreso tardío de la iniciativa por Boric

Duras críticas por parte de la oposición generó el anuncio por parte del gobierno de José Antonio Kast de retirar de tabla la discusión del proyecto de negociación ramal.

La iniciativa, ingresada durante los últimos meses del gobierno del expresidente Gabriel Boric, tenía como objetivo permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

Además, también consideraba abordar otros aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

Aunque la mayoría de los dardos fueron hacía la determinación del Ejecutivo, tambié surgieron críticas a Boric por el momento en que se colocó este proyecto en tabla.

El tema fue puesto en la discusión por Lorena Pizarro (PC), quien enfatizó que el tema no se habría discutido con los plazos necesarios y que desde la oposición se tendría que hacer “una autocrítica” al respecto.

“El proyecto de negociación ramal sin duda se presentó tarde”, comentó Pizarro.

DEDVI MISSENE

Esta postura fue abordada también por su par en el Partido Comunista, Luis Cuello.

“Yo creo que hay planos distintos, uno es que efectivamente el gobierno del presidente Boric demoró y fue tardío el ingreso del proyecto de ley de negociación ramal o multinivel ”, comenzó señalando Cuello.

“Admitiendo que no fue la mejor oportunidad ,sin perjuicio de eso ,no tiene mucha relación con que el gobierno de Kast lo haya retirado, porque el retiro implica que se niega el debate, significa una clausura del debate democrático y significa que no cree en el diálogo social, no cree en la negociación colectiva y al mismo tiempo también yo advierto un severo conflicto de interés”, agregó al respecto.

Diputado Luis Cuello (PC). Foto: Aton Chile.

“Para nosotros es importante la negociación ramal porque ha sido una demanda histórica de los trabajadores y trabajadoras. Ese proyecto se ingresó, se ingresó en enero, hubiéramos esperado que hubiera sido antes ”, comentó también Boric Barrera (PC).

El diputado Raúl Leiva (PS), por su parte, también comparte la opinión de Pizarro. “ Hay que ver cuáles fueron las razones por las cuales se presenta de manera tan tardía , pero en las postrimerías de un gobierno, presentar un proyecto de esa trascendencia obviametne implicaba el que no se iba a alcanzar a tramitar”, dijo al respecto el parlamentario.

“Una declaración: está bien, se hizo, pero creo yo que el conjunto de las urgencias que tenía el gobierno impedían hacerse cargo de este tema tan importante, particularmente porque en temas laborales y de seguridad social la prioridad era la reforma previsional”, agregó Leiva.

Mientras tanto, Jaime Bassa (FA) defendió al exmandatario y enfatizó que “ aquí es Kast quien tiene que dar explicaciones y no el expresidente Boric ”.

“Las políticas de Estado no tienen continuidad de un gobierno a otro. Yo creo que hoy día la pregunta es por qué el gobierno de extrema derecha está retirando el proyecto de ley, que puede haber avanzado tanto en sus tramitaciones, que son poco tiempo, contra los intereses de la clase trabajadora”, agregó.