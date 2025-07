“¿Para qué queremos unos pocos parlamentarios si no sabemos adónde vamos?”: Ricardo Cifuentes desdramatiza el no ir en pacto parlamentario oficialista

El diputado de la DC, Ricardo Cifuentes, desdramatiza que la DC no vaya en pacto parlamentario oficialista. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La decisión que deberá tomar la Democracia Cristiana (DC) durante este sábado en la junta nacional, estará cruzada por distintas visiones, entre ellas las del diputado Ricardo Cifuentes, quien manifestó que podría salir un candidato presidencial propio en la instancia, cree que la directiva debería renunciar luego de esta y además le quitó importancia a la posibilidad de ir o no en un pacto parlamentario único con los partidos oficialistas.

En entrevista con Radio Infinita, Cifuentes conversó respecto a las posibilidades que se discutirán mañana, desde las 10 de la mañana, cuando comience a sesionar la instancia de la colectividad.

Las declaraciones de Cifuentes, quien apuesta por un candidato propio, se dan luego de que facciones del partido, como el comunal de Estación Central y la división de la Región de Tarapacá, dieran su apoyo anticipado a la carta del pacto Unidad por Chile, la militante comunista Jeannette Jara.

Consultado Cifuentes por las negociaciones que incluyan a la DC en un pacto parlamentario unificado, sostuvo que “siendo incumbente, debería estar muy preocupado, pero es lo que menos me preocupa hoy, porque la otra idea podría ser ¿para qué queremos tener unos poquitos parlamentarios si no sabemos para adónde vamos?”.

Adelantándose sobre lo que podría ocurrir este sábado, por un eventual apoyo a Jara, el diputado señaló que “la posibilidad de abrirnos a candidatura (propia) me da algo de esperanza. Yo creo que una determinación tan drástica como apoyar a otro candidato puede generarnos un quiebre o la partida de muchos también”.

“No quiero dar nombres. No quiero dar uno y me puedo equivocar. Esto tiene que ser desde un planteamiento más colectivo”, dijo Cifuentes, quien evitó adelantar si este sábado en la junta nacional levantará un nombre que se ajuste a los planteamientos de la DC.

Junto con esto, planteó que otra de las posibilidades es el apoyo a “una persona independiente que nos represente”:

“Están todas esas alternativas sobre la mesa. Yo creo que ninguna es fácil de asumir, todas tienen costos, tienen dificultades, por eso el presente es tan difícil”, señaló.

“Lo fundamental es que el partido salga fortalecido, nosotros estamos en una situación muy compleja. Hemos perdido una cantidad enorme de militantes, hemos disminuido nuestra presencia parlamentaria y en cargos de elección popular. hemos visto un proceso de atomización del partido muy fuerte. Algunos militantes con representación parlamentaria dejaron la DC, han fundado otros partidos y que probablemente nos van a competir”, señaló respecto a la situación actual de la tienda.

Cifuentes fue drástico y señaló que “es un escenario de los más complejos que ha vivido el partido en las últimas décadas".

Futuro de la directiva

Al mismo tiempo, también abordó el futuro de la mesa directiva, encabezada por el diputado Alberto Undurraga, quien ha mostrado abierta oposición a respaldar a Jara.

“Probablemente sí (deba renunciar). Me parece que puede ser una buena instancia la de renovar la mesa, después de la junta de mañana. No me cierro a eso, porque hay que renovar las cosas sobre todo cuando han habido tesis que son tan estructurales desde el punto de vista del futuro del partido y del país”, dijo.

“Yo creo que el liderazgo responsable tiene que asumir costos”, dijo Cifuentes sobre la posibilidad de que la junta nacional adopte una postura diferente a la expresada por el timonel Alberto Undurraga.

Respecto el diagnóstico que puso a la colectividad en esta posición, Cifuentes señaló que el partido dejó de “interpretar” las necesidades del país y de la ciudadanía, pese a los éxitos que hubo en los gobiernos de la DC o en las coaliciones que integró, además de una “imposibilidad” de presentar propuestas que subsanen las necesidades de la población.

“Por eso que más que tener una representación parlamentaria grande o pequeña, o no, lo que importa es volver a interpretar al país. Eso lo podemos hacer desde el Parlamento (...) o no”, dijo.

“La libertad de acción en ese sentido podría ser una alternativa más razonable, entre comillas”, zanjó.